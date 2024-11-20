Narin Güran cinayetinde büyük delil. Şapka düştü “kel” göründü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 19 gün boyunca kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran'ın 8 Eylül tarihinde cansız bedeni bulunmuştu. Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği olayda cansız bedenin bulunmuş olması herkesi yasa boğmuştu.

Eğertutmaz Deresi'ndeki bir taşın altında bulunan Narin'in cesedinden sonra gözler aile üyelerine çevrilmiş; amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabeyler ve çok sayıda aile üyesi gözaltına alınmıştı.

AİLE DURUŞMADA BİR İSME İŞARET ETTİ

Narin'in nasıl öldürüldüğü ortaya çıkarken kimin öldürdüğü ise henüz çözülemedi. Geçen hafta ilk duruşması görülen davada aile gizlilik yemini etmiş gibi ser verip sır vermedi ve hepsi bir ağızdan Nevzat Bahtiyar'ın katil olduğunu öne sürdü. Nevzat Bahtiyar ise cinayetin amca Salim Güran tarafından işlendiğini ifade etti.

GÖMÜLDÜĞÜ YERDE İLAÇ BULUNDU

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, Narin Güran cinayetine dair çarpıcı bir detayı aydınlattı. Narin Güran'ın gömüldüğü noktada bir ilaç bulunduğu ifade edildi.

BULUNAN İLAÇ SAÇ GÜÇLENDİRİCİYMİŞ

Söz konusu ilacın, erkekler için üretilmiş saç güçlendirici bir takviye olduğu ortaya çıktı. Amca Salim Güran'ın eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldığında, eskiden kel olduğu ve ardından saç ektirdiği detayı dikkat çekti. Tüm çıkan bu deliller akıllara "Katil amca Salim Güran mı?" sorusunu getirdi.