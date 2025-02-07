Narin Güran cinayetinde flaş Enes Güran kararı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce annesi Yüksel Güran için istinaf başvurusu yapılırken, şimdi de ağabeyi Enes Güran tahliye talebiyle istinaf mahkemesine başvurdu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Narin Güran’ın ölümüyle ilgili 12 kişi tutuklanmış, dava sürecinde 4 sanık hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkeme, 28 Aralık 2024 tarihinde aldığı karar neticesinde Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran’ı “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Öte yandan, cesedi dere yatağına taşıdığını belirten komşuları Nevzat Bahtiyar’a ise “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedilmişti.

ÖNCE ANNESİ, ŞİMDİ DE AĞABEYİ TAHLİYE TALEP ETTİ

Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına karşı, ağabey Enes Güran’ın avukatı istinaf başvurusunda bulunarak müvekkili için tahliye istedi.

Daha önce de annesi Yüksel Güran adına avukatı Yılmaz Demiroğlu, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvurarak tahliye talebinde bulunmuştu. İstinaf dilekçesinde verilen kararın bozulması ve Yüksel Güran’ın serbest bırakılması gerektiği savunulmuştu.

İSTİNAF SÜRECİ NASIL İLERLEYECEK?

Mahkemenin 23 Ocak tarihinde açıkladığı 944 sayfalık gerekçeli karardan sonra sanıkların avukatları istinaf sürecini başlatmayı sürdürüyor. Bölge Adliye Mahkemesi, dosyayı inceleyerek başvurular hakkında karar verecek.

Dava süreci sürerken, istinaf başvurularının nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor.