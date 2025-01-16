Narin Güran cinayetinde flaş gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA
Narin Güran cinayetinde flaş gelişme

Diyarbakır'da kaybolan ve cesedi dere altında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetten tutuklu annesi Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz edildi.

Diyarbakır’ın Tavşantepe Köyü'nde kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili dava sonuçlandı.

Türkiye'nin nefesini tuttuğu davada Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi sanıklar amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ‘İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Cesedin gömdüğünü açıklayan komşuları Nevzat Bahtiyar ise ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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YAPILAN İTİRAZ REDDEDİLDİ

Anne Yüksel Güran’ın avukatı Yılmaz Demiroğlu, müvekkilinin tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, dilekçenin değerlendirilmesi için Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

Daha önce avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz da Nevzat Bahtiyar’ın tutukluluğuna itiraz etmişti. Mahkeme, bu itiraz dilekçesini de aynı sebepten Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne iletti.

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