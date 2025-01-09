Narin Güran cinayetinde flaş gelişme

Diyarbakır'da vahşice katledilen Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Anne Yüksel Güran'ın avukatları, "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen anne Yüksel Güran'ın tutukluluğuna itiraz etti. Yargılamayı gerçekleştiren ve cezayı veren 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise üst mahkemeye yazdığı yazıda kararında isabetsizlik görülmediğini ve yerinde olduğunu açıkladı.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Karardan sonra ağırlaştırılmış müebbet cezası alan anne Yüksel Güran’ın tutukluluğuna avukatları itiraz etti. Dosya, 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığına göre yargılamayı yapan ve cezayı veren 8. Ağır Ceza Mahkemesi ise üst mahkemeye yazdığı yazıda, kararında isabetsizlik görülmediğini ve kararın yerinde olduğunu ifade etti.