Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Davanın seyri mi değişiyor?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolmasının ardından arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık tarihinde görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Narin cinayetinin sırrı çözülmeye çalışılırken, Daran-2 üs bölgesine ait kamera görüntüleri, yüksek çözünürlükte iyileştirildi ve Yargıtay’a gönderilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunuldu.

NEVZAT BAHTİYAR, NARİN GÜRAN'I AŞAĞI ATTI İDDİASI!

Görüntüyü ekran üzerinde anlatan Avukat Akdağ, Nevzat Bahtiyar olarak belirttiği büyük karartının Narin Güran diye ifade ettiği küçük karartıyı tepeye çıkmadan karşıladığını, Bahtiyar’ın ahırı diye belirtilen yere götürüp, aşağı attığını söyledi.

Akdağ açıklamasında şunları söyledi, “Yani iyileştirmiş olduğumuz görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın yaklaşık gerçek zaman diliminde 15.10 civarlarında kendi ahırı ve evinin orada bulunduğu, yaklaşık olarak 15.11.30’uncu saniyede ilk kez Narin Güran'ın patikada olduğunu, tezeklerin orada bulunduğunu, 15.11.40’ta ise Nevzat Bahtiyar tarafından Narin Güran'ın yolunun kesildiğini tespit ettik ve netice itibarıyla da 15.13 civarlarında da Narin Güran'a ahır civarında müdahale ediliyor ve ahırda Narin’i yere atma şeklinde bir müdahale ile Narin Güran kayboluyor. Türkiye'nin her yerine biz bu görüntüleri gönderdik. Şimdi Daran-2 kamerası biliyorsunuz çözünürlüğü çok kötü bir kamera. Dönen kameralar silindi. Havalimanı kamerası o gün çalışmadığı bize söylendi. Yani ihmaller zinciri saymakla bitmez. Ancak biz yılmadık. Günün sonunda bir arkadaşımız sayesinde görüntüyü iyileştirme konusunda uzman, yazılım mühendisi Amerika Birleşik Devletleri'nde alanında uzman ve iyi bir kurumda çalışan yazılım mühendisi tarafından görüntümüz boyut itibariyle 8K seviyesine getirildi. Görüntülerde insanlar şunu izleyecek. Nevzat Bahtiyar'ın kendi konum itibarıyla, lokasyon itibarıyla çocuk daha patikaya yeltenmeden kendi ahırı civarında olduğu, Narin patikaya yeltendiği zaman okul kamerasında görüyoruz. 15.09'da 4 tane kuzeninden ayrılıyor. Okul kamerasında ayrıldıktan sonra Nevzat Bahtiyar tarafından yolunun kesildiği ve Nevzat Bahtiyar'ın kendisini büyük ihtimal kandırarak, önüne katarak ahırına doğru götürdüğü ve kendisine böyle bir yere atma gibi bir hareket gerçekleştiği, bunu net bir şekilde kameramızda tereddüde yer vermeyecek şekilde görüyoruz. Bununla birlikte PSA'nın araştırılması gerektiğini biz yine yineliyoruz. Bunu Yargıtay'a bugün itibariyle sunduk. Görüntü ve raporumuzun aslını da bugün itibariyle İstinaf 1. Ceza Dairesi kanalıyla Yargıtay’a sunmuş bulunmaktayız. Şimdi gerçekten soruşturma çok kötü yürütüldüğü için Güran ailesi toptan kriminalize edildi, şeytanlaştırıldı. Nevzat Bahtiyar bulunduğu zaman Nevzat Bahtiyar'ın hikayesine inandılar. Çünkü Salim katil ilan edilmişti. Yani Salim'in katil ilan edilmesi, DNA raporlarının çarşaf çarşaf medyada sergilenmesi ile sunulmasıyla birlikte Nevzat Bahtiyar artık o ifadeleri ezberledi, mükemmelleştirdi ifadelerini. Geldiği zaman, her zaman Salim'den bahsetti. Salim yaptı, Salim etti, Salim götürdü. Aslında doğru tektir. Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma aşamasında 3 tane ifadesi söz konusu. Birincisinde diyor ki ben arabadan aldım. İkincisinde diyor ki evime getirdim. Üçüncüsünde de diyor ki ben Arif Güran'ın evinden aldım. Şimdi sen eğer bu cinayeti işlemediysen, bu cinayette herhangi bir parmağın yoksa doğru bir tektir. Yani sen bu çocuğu nereden aldın? Bunu insan sorar ve sorgulamak gerekir. Ancak kimse sorgulamadı ve biz iyileştirdiğimiz görüntülerle aslında çocuğun hiçbir şekilde patikaya çıkmadığını, Nevzat Bahtiyar tarafından müdahale edildiğini, Nevzat Bahtiyar tarafından patikanın başında alınıp ahırına doğru götürüldüğünü tespit ettik. “Nevzat Bahtiyar tam da cinayet dakikalarında bir cinayeti sorguluyor. Ünlü bir DJ'in cinayetini. Şimdi bunu biz Salim Güran'ın telefonunda görmüş olsaydık Salim Güran artık kesin katil ilan edilmişti. Ama Nevzat Bahtiyar olunca maalesef ona karşı bir çifte standart, çifte kayırmacılık söz konusu. Bununla birlikte Nevzat Bahtiyar'la Salim 3 ay konuşmamış demiştik ve 3 aydır konuşmadığı yetişkin bir yabancıya getirip suçumu, günahımı söyleyip çocuğun cesedini teslim edeceğim. Yani bu hayatın olağan akışına tamamen terstir. Umarım adalet tecelli eder. Biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Yargıya müdahale edilmemesini istiyoruz.”