Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

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Narin Güran cinayetinde flaş gelişme! Duruşma tarihi belli oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin ilk duruşma tarihi belli oldu. Mahkemenin ilk duruşması 7 Kasım'da yapılacak.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın, 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde, üzeri taş ve çalılarla kapatılmış şekilde cansız bedenine ulaşıldı.

İDDİANAME TAMAMLANDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Narin'e ait DNA izlerine aracında rastlanan amcası Salim Güran, cesedi taşımaya yardım ettiğini kabul eden Nevzat Bahtiyar, Narin’in annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran dahil olmak üzere toplamda 12 kişi tutuklandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan soruşturma dosyası, 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. İddianamede, Narin'e ait DNA ve kıl örneklerinin amcası Salim Güran’ın aracında bulunduğu ve HTS kayıtları ile baz istasyonu verilerine göre tüm şüphelilerin olay anında aynı evde oldukları belirlendi. Sanıklar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMA TARİHİ 7 KASIM

İddianame mahkeme tarafından kabul edildi ve sanıkların 7 Kasım’da hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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