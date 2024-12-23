Narin Güran cinayetinde flaş gelişme. 'Katilin kim olduğunu biliyoruz'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran 21 Ağustos tarihinde kaybolduğu idgünlerce arandı, 19 gün sonra Narin'in cansız bedeni bulundu.

8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayeti sonrasında 12 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında bulumam anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Narin’in cansız bedenini dere kenarına attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar için savcılık tarafından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemişti. Türkiye'nin konuştuğu vahşette Narin Güran’ın katilinin kim olduğu tartışılmaya devam ediyor.

TUTUKLU SANIKLARIN AVUKATILARI ANLATTI

tv100'de yayımlanan Cansu Canan Özgen ile Hayata Dair programına tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz ve sanık Enes Güran’ın avukatı Av. Mahir Akbilek katıldı. Moderatör Cansu Canan Özgen merak edilen soruları soruyor, davanın avukatları anlatıyor.

ENES GÜRAN’IN AVUKATINDAN TANIK DAVETİ

Programda ağabey Enes Güran'ın avukatı tv100 muhabiri Canan Altıntaş’ı duruşmada tanıklık etmeye davet etti.

"BİLİYORUZ ASLINDA KATİLİN KİM OLDUĞUNU"

İlk olarak Cansu Canan’ın Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz’a 'Narin’i kim öldürdü?' sorması üzerine Eryılmaz, “Nezvat Bahtiyar'ın öldürmediğinden eminim ancak yaklaşık 30 gündür bu davanın içerisindeyim ama Nevzat Bahtiyar'ın avukatı olarak davaya girdiğimden beri davadan izlenimlerimiz ve bildiklerimiz var. Daha mahkemede suçluluğu ispatlanmaması birine şu katildir demek hukuken doğru değildir. Biliyoruz aslında katilin kim olduğunu ama söylemeye dilimiz varmıyor hukuki süreçten dolayı” dedi.

“ŞİDDETLE KARŞI ÇIKIYORUZ”

Ardından sanık Enes Güran’ın avukatı Av. Mahir Akbilek cevap olarak, “Biz ailenin bu fiilin failleri olduğu yönlü bir imayı algılıyoruz ve bu yönlü bir değerlendirmeye, şu ana kadar dosyada mevcut delilleri toplu halde değerlendirerek şiddetle karşı çıkıyoruz. Eldeki verilerin büyük bir kısmının toplanma kısmının toplanma şeklinin ceza mahkemesi kanununa aykırı olduğunu, bu delillerin irdelenmesi sürecinde kök kanunumuza aykırı ad tanımlandığını düşünüyoruz” dedi.

“ÖĞRETİLMİŞ İFADE VERDİĞİNDEN ŞÜPHE EDİYORUZ”

Programda Av. Ertunç Özün, “Az önce meslektaşımız ‘Güran ailesinden 26 kişinin vekaleti bizde bulunuyor’ dedi. Bu 26 kişinin bir kısmı diğer soruşturmada sanık, bir kısmı da bu soruşturmada sanıklar ama bu kişiler aynı zamanda bu kovuşturma aşamasında tanıklık yapmış kişiler, itham ediyor gibi olmayalım ama biz bu sanıkların tanıklarla birlikte bir şekilde harekete edip öğretilmiş şekilde ifade verdiğinden şüphe ediyoruz” diye sordu.

“BİZDE SALİM GÜRAN'IN VEKÂLETİ HİÇBİR ZAMAN OLMADI”

Sanık Enes Güran’ın avukatı Av. Mahir Akbilek cevap olarak, “Vekâletnameleri aldığımızda Diyarbakır cumhuriyet Başsavcılığında tek bir soruşturma aktifti. Soruşturma dosyasına aldığımız vekâletleri yükledik daha sonra soruşturmada iddianameye biz basından gece yarısı öğrendik. Sosyal medyaya barkodlu iddianame düştü. Daha sonra da iddianamenin hakikaten ilgili kovuşturmayı yürüten mahkemeye gönderildiğini kalem sorgusuyla öğrendik. Ama iddianameyi görmüştük. Tıpkı gördüğümüz gibi bize teslim edildi. Biz orada 4 sanık gördük. Bizde vekâleti bulunanların içerisinde 2 sanık vardı. Bizde bu arada Salim Güran’ın vekâleti hiçbir zaman olmadı bunu da belirtelim” dedi.

“DOSYADA BÖYLE BİR VERİ YOK”

tv100 Muhabiri Canan Altıntaş, "Mahir Bey ben Tavşantepe köyüne 22 Ağustos günü 13.00 itibarıyla gittim. Oraya gidip aile ile görüşen ilk gazeteciyim sonrasında da köyden ayrılmadım. Gazeteciliğin üstünde bir takibe başladım ve herkesi gözlemledim. 2. gün jandarma evlere baskın yapmak istedi. Husumetli oldukları birileri olup olmadığı soruldu Arif Güran ve yakınları kimseden şüphelenmedikleri köydeki komşularının evlerinin aranmasına müsaade etmeyeceklerini müsaade etmediler. Bunu sizce neden istemiyorlardı? "diye sorması üzerine Av. Mahir Akbilek cevap olarak, "Siz şu an çok enteresan bir şey söylediniz. Dosyada böyle bir veri yok" dedi.