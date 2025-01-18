Narin Güran cinayetinde kritik gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı

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Narin Güran cinayetinde kritik gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın avukatı açıkladı

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası ile ilgili yeni bir gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Eryılmaz, paylaşımında Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Narin Güran davasında anne, amca ve ağabey ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmış, Nevzat Bahtiyar ise cinayetten beraat ederek yardım suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İLK SUÇLAMA GELDİ

Dava sonrasında Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın, "Ya bir itiraf gelecek ya da birbirlerini suçlamaya başlayacaklar. İlk suçlama da geldi. Yüksel 'Salim yaptı' dedi" Eryılmaz’ın bu sözleri dikkat çekmişti. Avukat Eryılmaz yeni bir paylaşımda bulundu.

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"ADALET BAKANLIĞI'NDAN TALEP ETTİK"

Eryılmaz, Adalet Bakanlığına Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın farklı cezaevlerine nakledilmesi için başvuruda bulunduklarını belirtti.

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İşte Eryılmaz’ın sosyal medya paylaşımı:

"Narin Davası nedeniyle halen tutuklu bulunan Yüksel Güran, Enes Güran ve Salim Güran'ın belirttiğimiz gerekçelerle, ivedi olarak yurdun farklı yerlerindeki başka cezaevlerine nakledilmesini Adalet Bakanlığı'ndan talep ettik."

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