Narin Güran cinayetinde mide bulandıran pazarlık: Nevzat Bahtiyar suçu üstlensin diye...

8 yaşındaki Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Narin'in cesedini saklayan Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, "Güran ailesince Hasan K. aracılığıyla kendilerine bir ev ile amcasına ait ancak ruhsat kaydı Güran ailesinin üzerinde olan bir aracın devrinin verilmesi karşılığında babasının suçu üstlenmesinin istendiği" iddiasıyla Başsavcılığa başvuru yaptığı ortaya çıktı.

Diyarbakır’da kayıp olarak aranırken 19’uncu günde cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin davada, tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanırken, dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

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İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın oğlu İbrahim Bahtiyar, iddiasına ilişkin Hasan K. İle yaptıkları telefon görüşmesinin ses kaydını da Başsavcılığına sundu.

İddialara ilişkin ayrıca 28-29 Kasım'da İl Jandarma Komutanlığınca Hasan K. (65) ve tutuklu sanık amca Salim Güran'ın amcası Ali Rıza Güran'ın "şüpheli" sıfatı ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal, oğulları İbrahim ve Ferhat Bahtiyar ile kızı Fadile N'nin ise "bilgi" amaçlı ifadeleri alındı.

"KENDİLERİ ÖLDÜRDÜ BİZİMKİNİN BOYNUNA DOLADILAR"

Hasan K.’nin Ali Rıza Güran’ın Bahtiyar ailesine iletmesi için "Ben yapmışım dese, evlerini getirirdik, Gazal'ın evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyleyebilir misin? Ben onlara diyemem” dediğini iddia ettiği sözleriyle başlayan görüşmede şu ifadeler yer aldı:

Gazal Bahtiyar: "Deseydin enayi var karşınızda. Onlar yapsın, onun üstüne atsın, evi versin Gazal'a. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Dünya malına mı kanacağım? Nevzat'ın evini yıktılar, evine ateş attılar."

Hasan K: "Ben dedim çocukları bana söyledi, 'Arabamızın devrini bize versinler.' (Güran ailesi) Küçük kardeşleri, 'Tamam arabanın devri mesele değil. Zamanı gelince veririz.' dedi"

Gazal Bahtiyar: "Kendileri öldürdü, onlar kızlarını öldürdü, bizimkinin boynuna koydular. Sonra teklif göndersinler"

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Hasan K: "Bana söylediler, ben de söylerim dedim."

Gazal Bahtiyar: "Söyle ayaklarını denk atsınlar, bana kelimeler söylemesinler amca. Bu fukarayı hapiste çürüttüler."

Hasan K: "Ne diyeyim Allah hakkınızı bırakmasın."

Gazal Bahtiyar: "Amin. Bu fukaranın hiçbir şeyden haberi yoktu amca, ben evdeydim. Geldi yemeğini yedi, gitti, ağaçlarını suladı, onu çağırdı, ne yaptıysa onun

üstüne attı."

Hasan K: "Suç onundur, Nevzat'ın hakkı ölümdür. Nevzat niye cesetlerini götürdü, sakladı. Deseydi 'Ben niye saklıyorum?"

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Gazal Bahtiyar: "Onu tehdit ettiler amca, onu tehdit etmeseydi gider miydi?

Hasan K: "Gittiğinde; bir haftası bittiğinde, tutuklandığında gitseydi 'Zorla bana yaptırdı.' Girmezdi hapse."

Gazal Bahtiyar: "Sakın hacı Rıza (Ali Rıza Güran) onların tekliflerini göndermesin."

Hasan K: "Haber gönderseler siz de 'yok' dersiniz."

İbrahim Bahtiyar (Nevzat Bahtiyar'ın oğlu): "Dayı onlara söylersin, devlet ne derse odur. Onlar demiyor muydu devlet ne derse odur. Devlet ortaya çıkaracak."

Hasan K: "Kim ise devlet çıkaracak ortaya. Ben evlerin arasındayım, millet etrafımda, fazla konuşamıyorum."

TEKLİFİ İLETEN HASAN K. İFADE VERDİ

Söz konusu başvurunun ardından şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan Hasan K. ise Nevzat Bahtiyar ve Salim Güran'ın eşlerinin köylerinden olduğunu, onlarla akraba olduklarını söyledi.

Hasan K. şu ifadeleri kullandı:

"Hüseyin Güran'ın evinin önünde ailece oturuyorlardı. Ali Rıza Güran'ın yanına oturdum. Ali Rıza, 'Eğer bizimki yaptı ise onun Allah belasını versin.' dedi. Sonra Ali Rıza bana 'Tahminen bunu kim yapmıştır?' diye sordu. Ben 'Devlet işe el atmış, bunu bulacaktır ancak tahminim bu işi Enes yaptı, Salim temizlerken başına bela aldı.' dedim. Ali Rıza beni yolcu ederken bana 'Nevzat'ın karısı da Salim'in karısı da sizin kızınızdır. Nevzat'a söyle o yapmışsa yaptığını söylesin. Çocuklarına, karısına söyle evlerine gelsin, biz onlara karışmayacağız. Biz onlara bakarız, yardım ederiz, zarar vermeyiz.' dedi."

ALİ RIZA GÜRAN İNKAR ETTİ

Şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan Ali Rıza Güran da televizyonlarda "Salim Güran'ın Arif ve Hüseyin Güran'ın eşleri ile arasında bir ilişki olduğu yönünde asılsız iddia ve haberler çıkması üzerine" Hüseyin Güran'ın kendisine, "Namusumuzla uğraşıyorlar. Git Nevzat'ın karısına söyle, bu konuyu dile getirip bizi daha fazla rezil etmesinler." dediğini iddia edildi.

Güran, şunları söyledi: "Hasan K, 'Senden ricam bunlara gidip söyleyeceksin, namusumuz konusuna bir daha girmesinler, bu konuyu ortadan kaldırsınlar.' dedim. Bunun haricinde olayla ilgili başka bir mevzu konuşulmadı. Ardından Hasan K. de bana 'Sizden bir ricam var. Nevzat Bahtiyar'ın kardeşi, yeğeniniz İ. Güran'dan bir araç almış ancak devrini alamamış. Devir konusunda yardım rica ederim.' dedi. 'Rican başım üstüne ama bu dediğin ileriki zamanda olur.' dedim. Konuşma bu şekilde tamamlandı. Bunun haricinde söylenen iddiaları kesinlikle kabul etmiyorum. Birkaç gün sonra sosyal medya ve ulusal medyada buna ilişkin asılsız iddiaları görünce Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk."