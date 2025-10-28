19 gün boyunca 'kayıp' olarak aranan Narin'in cesedi 8 Eylül 2024'te, dere yatağına gizlenmiş halde bulunmuştu. Narin'in bulunmasını Güran ailesinin komşusu olan itirafçı olan Nevzat Bahtiyar sağlamıştı. İtirafçı Bahtiyar, Amca Salim Güran'ın kendisinden Narin'in cansız bedenini saklamasını istediğini iddia ederek, Narin'i öldürenlerin amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran olduğunu ileri sürmüştü.

Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın geçtiğimiz günlerde 'Diğer meslektaşımla aramızda yaşadığımız bir güven meselesi' diyerek dosyadan çekildiğini açıklaması dikkat çekmişti.

Eryılmaz son olarak otopsi sırasında Narin'in avuç içerisinden ve elbiselerinden çıkan saç telleri ile anne soyundan akrabalarının saç ve kıl örnekleriyle karşılaştırılması gerektiği belirterek Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu. Eryılmaz konuyla ilgili TGRT Haber'e çarpıcı açıklamalar yaparak cinayetin failinin Narin Güran'ın yengeleri olduğunu ileri sürdü.

NEVZAT BAHTİYAR'IN...

"Ben hala Nevzat Bahtiyar'ın cinayete iştirak ya da katil olması açısından masumiyetine inanıyorum. Ama her zaman söylediğim gibi, delilleri karatmaktan dolayı suçlu ve o suçundan dolayı zaten cezasını aldı ve şu anda o cezasını çekiyor. Nevzat Bahtiyar'ın bize söylediği şeyle mahkemede söylediği şey de aynıydı. Asıl fail olan Salim Güran'ın kendisini oğluyla ve ailesiyle tehdit etmesinden dolayı bu işe karıştığını ve susmak zorunda kaldığını beyan etmişti. Son duruşma gününe kadar aynı sebeplerini söylemeye ve arkasında durmaya devam etti."

NARİN'İN AVUÇ İÇİNDEN ÇIKAN YENİ DELİLLER...

Narin Güran'a yapılan otopside avuç içerisinden çıkan saç kıllarının araştırılması gerektiğini belirten Eryılmaz konuyla ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Eryılmaz bu konunun bilinmesine rağmen soruşturulmadığı öne sürdü.

Eryılmaz otopside Narin'in katılaşmış avuç içerisinden 29 santimetre uzunluğunda kahverengi bir saç teli ve vücudunun farklı bölgelerinde de 16 ve 11 santimetrelik saç telleri bulunduğunu açıkladı. Kamuoyunun bilmediği bu yeni delillere dikkat çeken avukat Eryılmaz konunun araştırılması için savcılığa başvuruda bulunduğunu ifade etti.

HEDİYE GÜRAN VE MAŞALLAH GÜRAN'DAN ŞÜPHELENİYORUM"

Ali Eryılmaz konuyla ilgili şüphelendiği ismi canlı yayınında açıkladı. Eryılmaz, "Saçların uzunluklarına bakacak olursanız bunlar muhtemelen bir kadına ait saç telleri olması lazım. Dolayısıyla benim davanın başından beri şüphelendiğim olayla ilgili iki tane bayan vardı dava içerisinde, ben bunu hep dile getirmiştim.

Hediye Güran ve Maşallah Güran'dan şüpheleniyorum aslında, benim içimden geçen şey bu. Tabi bu hususlar kovuşturma ve soruşturma aşamasında incelenmediği için lafta kalmıştı. Ben şunu talep etmiştim, bu saç telleri üzerinde yapılacak olan fiziki ve nicel bir inceleme; kalınlık, renk ve buna benzer diğer hususlarda yapılacak bir incelemeler bu saçların kime ait olduğunu ortaya çıkartmaya mahsus bir veri olacak. Dolayısıyla şüpheli olacak kişilerden alınacak ki bu şüphelilerin kim oldukları belli aslında.

"NARİN KATİLİNİ AVCUNUN İÇİNE SAKLAMIŞ"

Narin'in anne soyundan gelen kişiler ve bunların saçlarından alınacak örneklerin karşılaştırılması ile Narin'in muhtemelen boğuşma sırasında elinde kalan bu saç tellerinin, ki biz hep demiştik, 'Narin katili avcunun içinde saklamış' ortaya çıkmasını sağlamaya yetecektir." dedi.

Avukat Eryılmaz yaptığı başvuruyu neden şimdi yaptığına ilişkin 'savcılık bu soruşturmaları yapıyor sandım' dedi.

Salim Güran'ın kullanmış olduğu aracın içerisinde Devran Güran, Kurtulmuş Güran ve Muhammet Kaya'nın da DNA'larının çıktığını hatırlatan Eryılmaz "Bütün kamuoyunda şöyle bir düşünce vardı, 'Acaba akşam Salim Güran dere kenarına gittiğinde ve 8 dakika kaldığında o aracın içeresinde Devran Güran, Kurtulmuş Güran ve Muhammet Kaya da olabilir mi?' çünkü hatırlarsanız Nevzat Bahtiyar cenazeyi oraya koyduktan sonra üzerine tek bir taş koydum demişti. Fakat Narin bulunduğunda üzerinden 3 taş çıkmıştı. Bu demektir sonradan gelen birileri Narin'in üzerine 2 tane daha taş eklemiş. Kaybolmasın ya da suyla beraber akıp gitmesin diye. Dolayısıyla bu kişilerin de tespiti açısından ve bu çuvaldaki bulunan sürüntülerin bu kişiler açısından incelenmesi gerekiyor düşüncesiyle bugün başka bir şikayette bulundum." ifadelerini kullandı.