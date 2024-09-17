Narin Güran cinayetinde son gelişme! Yenge ve 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan tutuklu Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ile Ş.K. ve İ.Ķ. adliyeye sevk edildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Narin’in cinayetinde şu ana kadar annesi, ağabeyi, amcaları ve diğer yakınlarının da içinde bulunduğu toplam 11 kişi tutuklanmıştı. Bugün gözaltına alınan ve Narin’in yakınları olduğu belirtilen İ.K. ve Ş.K.'nın sorguları ise sürüyor.

Soruşturma, Narin’in yakınlarının da dahil olduğu bir dizi şüpheliyi kapsamaya devam ediyor.

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