Narin Güran cinayetinde telefon kayıtları ortaya çıktı! Davanın seyrini değiştirebilir

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin dava süreci devam ederken, olaya dair yeni bir gelişme ortaya çıktı. Cinayetin örtbas edilmeye çalışıldığına dair telefon konuşmaları kamuoyuna sızdı.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ

Davanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki ses kayıtlarının, Güran ailesinin yakını Hasan Kaya ile sanıklardan Nevzat Bahtiyar’ın eşi Gazal Bahtiyar arasında geçtiği iddia ediliyor. Bu kayıtlar, cinayetin üstlenilmesi yönünde baskı yapılmaya çalışıldığını gösteriyor.

'NEVZAT ÜSTLENSİN' TEKLİFİ

Kayıtlarda, Hasan Kaya’nın Gazal Bahtiyar’a “Nevzat cinayeti üstlenseydi, onların evlerini geri getirmelerine izin verirdik” dediği ileri sürülüyor. Bu konuşmalar üzerine savcılık, ses kayıtlarını delil olarak kabul ederek soruşturmayı derinleştirme kararı aldı.

İşte söz konusu telefon kayıtları:

Hasan Kaya: Bugün oraya gittim. Dediler ki; zaten Nevzat yapmış.

Gazal Bahtiyar: Sen deseydin ki; Nevzat'a kurban olun. Bir de Nevzat mı yapmış diyorlar?

Hasan Kaya: Nevzat deseydi 'Ben yaptım' evlerini getirmelerine izin verirdik. Evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyle. "Ben onlara öyle bir şey diyemem" dedim; zaten evleri var köyde.

"NEVZAT BU MESELEYİ ÜZERİNE ALSIN''

Gazal Bahtiyar: Deseydin enayi mi var karşınızda? O yapacak sonra suçu onun üstüne atacak. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Beş altı çocuğumu kurban ederim. Dünya malına mı tamah edeceğim. Nevzat'ın zaten evini yıktılar. Nevzat'ın evine ateşler saldılar. Kızlarını yaktılar, evine ateşler attılar.

Hasan Kaya: Ben dedim ki; 'Çocukları bana söyledi. Arabamızın devrini versinler' Mehmet söyledi. Bana 'Tamam' dediler arabanın devri zamanı gelince devrini veririz dediler.

Gazal Bahtiyar: Yani 'Öyle Nevzat bu meseleyi üzerine alsın'

Hasan Kaya: Vallahi öyle söyledi

ŞÜPHELİLER HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, konuya ilişkin 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı ve şahısların ifadelerinin alındığı kaydedildi.