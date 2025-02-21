Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!

Kaynak: DHA / İHA
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!

Narin Güran cinayeti davasında 6’sı tutuklu 12 şüpheli hakkında "şüpheliyi kayırma" suçundan düzenlenen iddianame 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Duruşma tarihi ise 14 Nisan tarihine verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve 8 Eylül 2024 tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 12 şüpheli hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sona erdi.

ŞÜPHELİLERİN ÜÇÜ ÇOCUK

Başsavcılık tarafından düzenlenen tutuklu şüpheliler Birsen, Fuat, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy ile Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya ile tutuksuz şüpheliler Şeyma Kaya, Hediye, İbrahim Halil, Barış, Kurtuluş ve Ömer Faruk Güran hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesine, suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında hazırlanan iddianame ise 2. Çocuk Mahkemesi'ne sunuldu.

İddianame kabul edildi ve 6’sı tutuklu 12 sanığın "suçluyu kayırma"dan yargılanmasına 14 Nisan tarihinde başlanacak.

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