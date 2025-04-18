Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! HSK'ya verildi...

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, "Suçluyu kayırma" suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada, sanık avukatları, mahkeme hakimini Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayet etti.

İTİRAZ DİLEKÇESİ TESLİM EDİLDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu, 15 sanığın "Suçluyu kayırma" suçundan 14 Nisan'da 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği'nin (UCİM) avukatları, davaya katılma talebinde bulundu. Sanık avukatları, katılma taleplerinin reddine karar verilmesini istedi. Talebi değerlendiren hakim, katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Hakim, sanık avukatlarının reddihakim talebini ise reddetti. 9 saat süren duruşma sonunda mahkeme başkanı, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Nisan'a erteledi. Davayla ilgili, sanık avukatları, mahkeme hakimini HSK'ya şikayet etti. Sanık avukatları adına Avukat Mustafa Demir imzasıyla HSK'ya gönderilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığı Muhabere Bürosu'na dilekçe teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Tutuklu sanıklar, aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.

28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a "İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.