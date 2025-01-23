Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!

Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran cinayetinde yeni gelişme!

Diyarbakır'daki Narin Güran cinayeti davası kapsamında hapis cezasına çarptırılan 4 kişinin gerekçeli kararı yazıldı. 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı gerekçeli kararın açıklaması bekleniyor.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde geçen sene 21 Ağustos tarihinde katledilerek dere kenarına bırakılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni evinden 1,5 kilometre uzaklıkta Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran ile küçük kızın cansız bedenini gömen Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğu öldürmek" suçundan ağırlaşmış müebbet hapis cezası istedi.

8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık tarihinde gerçekleştirilen yargılama sonrası, anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'ın Türk Ceza Kanunu'nun 37/1, 82/1-d,e, 53/1 ve 63. sevk maddeleri uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti.

Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

GEREKÇELİ KARAR YAZILDI

8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yargılandıkları davada ceza alan 4 sanığa verilen 3 ağırlaştırmış müebbet ile hapis cezasının gerekçeli kararı yazıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ramazan Dündar ile hakimler Gonca Türkeş Kaya ve İsmail Ergin'in yazdığı gerekçeli kararın açıklaması bekleniyor.

Son Haberler
Malezya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı
Malezya'da yıllık enflasyon oranı açıklandı
Orhan Gencebay'dan tepki çeken yorum: " İhmaller olabilir, kesinlikle kötü niyetli değildir"
Orhan Gencebay'dan tepki çeken yorum: " İhmaller olabilir, kesinlikle kötü niyetli değildir"
ABD Yüksek Mahkemesi kararını açıkladı: "Filler insan değildir"
ABD Yüksek Mahkemesi kararını açıkladı: "Filler insan değildir"
Tuvalet alışkanlıklarınız, Tip 2 diyabetin işareti olabilir
Tuvalet alışkanlıklarınız, Tip 2 diyabetin işareti olabilir
Hareket halindeki motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı
Hareket halindeki motosiklete silahlı saldırı: 1 ölü 1 yaralı