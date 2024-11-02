Narin Güran cinayetinde yeni gelişme. Bakan açıkladı

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Narin Güran cinayetinde yeni gelişme. Bakan açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Narin Güran cinayetine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin tartışmalar devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş açıklamalarda bulundu.

Göktaş açıklamsında 7 Kasım tarihinde bakanlık avukatlarının sürece müdahil olacağını ifade etti.

“7 KASIM'DA BAKANLIK AVUKATLARI SÜRECE MÜDAHİL OLACAK”

A Haber'e konuşan Bakan Göktaş şunları söyledi:

"Narin hepimizin çocuğuydu. İlk anda psikososyal destek ekiplerimiz köye gitti. Kuzenlerde korku, endişe gördük. Narin'in okulunda çocuklara psikososyal destek sağladık. Narin'in davası Türkiye'nin davası. 7 Kasım'da bakanlık avukatları sürece müdahil olacak."

Gençlik fonuna ilişkin bilgi verdi

'Aile ve Gençlik Fonu'nun uygulamaları hakkında da bilgi veren Bakan Göktaş şöyle konuştu:

"İki yıl geri ödemesiz, 4 yıl vadeli ve sıfır faizli 150 bin TL veriyoruz. 13 bin 477 çiftimiz başvurdu, 5 bin çiftimiz yararlandı bugüne kadar. 750 milyon liralık kredi desteği sağlandı. Daha çok gencimiz yararlansın diye kriterleri genişlettik."

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