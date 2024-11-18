Narin Güran cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın oğlu konuştu: 'Gizli toplantı ve Whatsapp detayı'

Cinayetle ilgili son açıklama, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar’dan geldi. İbrahim Bahtiyar, Güran ailesiyle ilgili dikkat çeken bir iddiada bulunarak, ailenin camide gizli toplantılar yaptığını ve bir WhatsApp grubu üzerinden konuştuklarını söyledi.

A Haber muhabiri Sinan Yılmaz’ın sorularını yanıtlayan İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin gizli toplantılarını gördüğünü, özellikle Ali Rıza Güran’ın ve ailesinin bu toplantılarda yer aldığını söyledi. “Ağabey camide ben gördüm, toplantı yapıyorlardı. Aralarına giremedim. Sadece onların ailesi vardı,” diyen İbrahim Bahtiyar, toplantıda Ömer Güran ve 17-18 yaşlarındaki Ali Rıza Güran’ın çocuklarının da bulunduğunu ekledi. Bahtiyar, toplantının ardından üyelerin ellerinde telefon olmadığına da dikkat çekti.

Güran ailesinin WhatsApp grubu üzerinden konuştuklarını belirten İbrahim Bahtiyar, “Baran’ın telefonunda gördüm, ne konuştuklarını bilmiyorum,” şeklinde açıklamada bulundu.

İbrahim Bahtiyar, aynı zamanda Ali Rıza Güran’ın olay sonrası kendisine bir teklif sunduğunu da aktardı. Ali Rıza Güran'ın, Nevzat Bahtiyar’ın Narin’i öldürdüğünü bildiklerini ve suçun üstlenilmesi halinde çocuklarının köylerine geri dönüp yaşamaya devam edebileceklerini söylediğini iddia etti. İbrahim Bahtiyar, "Bunu Hasan Kaya'ya söylemişti. Babam öldürmüşse kabul etsin, çocuklar cezaevinden çıksın, biz karışmayacağız," dediğini belirterek, bu teklifi tuhaf bulduğunu ifade etti.

Bu iddianın ardından İbrahim Bahtiyar, Salim Güran'ın kendilerini tehdit ettiğini de açıkladı. “Salim Güran tehdit etmiş olabilir, çünkü onun en zayıf noktasını biliyor. 30-40 yıldır birbirlerini tanıyorlar. Zayıf noktasının da çocuklar olduğunu biliyor,” diyerek tehditlerin sebebine dair önemli bir açıklamada bulundu.

İŞTE İBRAHİM BAHTİYAR'IN YANITLARI

Sinan Yılmaz: Baban size cansız bedeni kendi götürüp gömdüğünü hiç belli etmedi…

İbrahim Bahtiyar: Yok vallahi ağabey hiç belli etmedi. Mide hastalığı var onda, mideden ameliyat oldu. Biz diyorduk hastadır.

Bir de Salim Güran ilk köye geldiğimde yüzünde bir sarılık olmuştu. Yüz siması değişti. Zaten ben bunu dile de getirdim.

"NEDEN SADECE ENES'İN GÖZÜ MORARMIŞTI?"

Sinan Yılmaz: Enes'in gözündeki morluk ve kolundaki ısırığa ne demek istersin peki?

İbrahim Bahtiyar: Benim abimgil de girmişti mısırın içine, bu kadar insan girmiş bakmış. Hiçbir insanın gözü morarmamıştı.

Olayın üçüncü gününde eve geldiğimde ben onun yüzünü gördüm. Dedim bu çocuğun yüzü niye mosmor olmuş.

Baran'a bakıyorum, Baran da sabah akşam ağlıyor bu çocuğun gözünde bir şey yok. Neden gözü mosmor? diye…

"GÜRAN AİLESİ TEKLİFTE BULUNDU" İDDİASI

Nevzat Bahtiyar'ın oğluna, Güran ailesinin herhangi bir teklifte bulunup bulunmadığı da soruldu.

Sinan Yılmaz: Ali Rıza Güran size mi geldi? Nasıl oldu olay…

İbrahim Bahtiyar: Ali Rıza Güran ile şahsi konuşmadık ve görüşmedik. Demişler, Narin'i Nevzat öldürmüş belli. Her şey ortada belli. Suçu kabullensin çocukları yine köyüne, evlerine girsin.

Biz onlara karışmayacağız. İhtiyaçları olursa biz karşılayacağız. Bu kelimeleri Hasan Kaya'ya söylemişti. Demiş ki zaten Nevzat öldürmüş kabullensin çocuklar çıksın cezaevinden.

Olayı üstlensin, bizimkiler çıksın. Ben dedim siz böyle diyorsunuz, babam öldürmüş ise niye bizi köye çağırıyorsun? Çocuğun katilini neden köyünde barındırıyorsunuz, sahipleniyorsunuz, niye ev veriyorsunuz?"

"SALİM GÜRAN TEHDİT ETTİ"

İbrahim Bahtiyar, "Tehdit falan yapmış. Salim'den beklerim öyle bir şey. Tehdit etmiş olabilir çünkü Salim onun en zayıf noktasını biliyor. 30-40 yıldır bilirler. Zayıf noktası da çocukları olduğu için o şekilde tehdit etmiş." dedi.