Narin Güran cinayetinden 1 gün önce neler yaşandığı ortaya çıktı. Yengeden flaş açıklama

Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan ve uzun arama çalışmaları sonrası evine yakın bir dere kenarında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın katledilmesiyle ilgili sır çözülemezken, aile üyelerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Narin’i dere kenarına götüren itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

Tutuklu olan yenge Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verilmişti. Tahliyeden sonra Hediye Güran, bir canlı yayına katılarak Narin’in kaybolmadan bir gün önce yaşananları anlattı.

“NARİN’İ KAYBOLMADAN 1 GÜN ÖNCE GÖRDÜM”

Hediye Güran “Narin Güran’ı kaybolmadan 1 gün önce gördüm. Sabah uyandığımda Yüksel telefon açtı. 'Makinen boş mu?' dedi. Benden önce kız kardeşini aramış o dolu demiş. Makinesi bozuk değildi ama uzun süreli yıkamıyordu. 10 dakika kaldı, çamaşırları bıraktı ve gitti. Yıkandıktan sonra çamaşırları astım. Çamaşırları götürdüm. Eren'e leğeni verdim. Eren 'Annem uyuyor' dedi. Saat 2-3 gibiydi. Eve cadde yolundan gittim bir hareketlilik görmedim. Salim abinin bahçesinden suyu açtım. Balkonumu yıkamadım. Suyu kapatmaya gittim daha sonra. Saat 4 gibi Yüksel Güran ve çocuklarının sesini duydum. Yüksel 'Neden çamaşırları bana söylemedin. Ben gelir alırdım' dedi. Yüksel ile oturduk. Yüksel'in morali iyiydi Baran askere gideceği için heyecanlıydı. Enes'in davranışlarından da bir anormallik görmedim. Yüzünde bir iz yoktu. 6'ya kadar onlarda oturdum. Narin'in kursa gittiğini söylediler. 'Bu saate kadar kurs mu var?' dedim. Yüksel, 'Narin kurstan sonra Hüseyin amcanın çocuklarını görmeye gidecekti' dedi. Bizim oralarda bugüne kadar böyle bir şey olmadı. Narin rahatlıkla bir yerlere giderdi” dedi.