Narin Güran cinayetini kim işledi? Delillerin nasıl karartıldığı ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos tarihinde kaybolan Narin Güran’ın cesedi dere kenarında bulundu. Cesedi dere kenarında götüren kişinin Nevzat Bahtiyar olduğu anlaşılırken, Bahtiyar verdiği ifadede Narin’i Salim Güran’ın öldürdüğünü söylemesi sonrası tüm aile sorguya alındı. Uzun süren mahkeme sürecinde aile fertlerinden Ağabey, Enes Güran, Anne Yüksel Güran, Amca Salim Güran müebbet hapis cezasına, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşanan olay sonrası Narin’i kimin öldürdüğü henüz tespit edilememişken, ortaya çıkan deliller de incelenmeye devam ediyor.

YÜZLERCE KİŞİNİN GİRİP ÇIKTIĞI EVİN HALISINDAN 3 KİŞİNİN DNA’SI ÇIKTI

Halk TV'de Ferit Demir, Buket Güler'in Haber Masası'na bağlanıp gündem olan raporla ilgili konuştu.

Demir, yeniymiş gibi komuoyuyla paylaşılan raporun çıkış tarihinin eylül olduğunu açıkladı. Öte yandan Demir, alfadelere göre yüzlerce kişinin girip çıktığı hatta aile üyelerinin üzerinde uyuduğunu söylediği halıların 'tertemiz' olduğunu belirtti.

Demir, halının üzerinden yalnızca 3 kişinin DNA örneğinin çıkmasının halıların yıkandığı şüphesinin kuvvetli bir şekilde arttığını ve Diyarbakır Barosu'nun savunmada bu konuya değindiğini aktardı.

Aslında bu delillerin yeni ortaya çıkan deliller olmadığını vurgulayan Demir, “Soruşturma sürecinde, üzerinde çalışma yapılan, deliller ve dolayısıyla bunlar mahkeme dosyasına girmiş. hatta, son karar duruşmasında Diyarbakır Barosu avukatlarının delil olarak, mahkemeye sundukları, savunma yaptıkları,, kanıtlardan oluşan bir belge. Yani bu belge ne? 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in, babasının yani Arif Güran'ın evinde, Narin'in cansız bedeni, bulunduktan sonra el konulan halılar, yolluklar, battaniyeler ve örtüler. Toplam 37, parça halı, kilim, yolluk, örtü. Bunlar üzerinde, Van Kriminal Jandarma Laboratuvarı tarafından, DNA incelemesi ve farklı 5 farklı inceleme yapılıyor.

Ben hemen onları size söyleyeyim. Bir, birincisi kan tespiti, ikincisi meni tespiti, üçüncüsü DNA izolasyonu tespiti, dördüncüsü DNA miktar tayin tespiti ve beşincisi ise DNA tipleme tespiti. Bu 5 tespit dünyanın en gelişmiş, laboratuvar, yöntemleriyle en önemli kitleri kullanılarak, en gelişmiş kitler kullanılarak tespit yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

DEFALARCA GİRİŞ ÇIKIŞLAR OLDU. GAZETECİLER GİRDİ

Diyarbakır Barosu’da konuyla ilgili yaptığı savunmada şunları söylemişti, “Arif Güran'ın evinde, , delil olarak alınan, el konulan 37 adet halı, kilim, yolluk, örtü ve yastık kılıfı üzerinde yapılan DNA incelemelerinde sadece 3 DNA çıkmıştır.

Bu düşündürücüdür diye, tabir edilmişti. Çünkü o eve, yüzlerce insan girip çıktı. aramalar yapıldı. Farklı insanlar gitti. Defalarca giriş çıkışlar oldu. Gazeteciler girdi.”