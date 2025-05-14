Narin Güran cinayetiyle ilgili flaş gelişme!

Türkiye’de uzun süre gündem olan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme yaşandı. 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturmada, Almanya’daki Mittweida Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Adli Tıp Uzman Grubu, dava dosyasındaki kamera kayıtlarına yönelik incelemelerini sona erdirdi. Dava dosyasına giren raporda, okul ve askeri üs kameralarına ait görüntüler üzerinde yapılan incelemelere yer verildi.

BirGün'den Deniz Güngör'ün haberine göre, okul kamerasına ait görüntülerin incelendiği bilirkişi raporunda, 21 Ağustos 2024 tarihli kayıtta Narin Güran’ın eve dönerken sırt çantası taşıdığı açıkça tespit edildi.

Raporda, çantanın "mavi renk spektrumuna ait" olarak sınıflandırıldığı ve üzerinde koyu renkli şeritler bulunduğu bilgisi verildi. Öte yandan Güran’ın ayrıca koyu renkli bir ceket giydiği ifade edildi.

Güran’ın elinde telefon olup olmadığına dair soruya cevap verilen raporda, görüntü kalitesinin düşük olması sebebiyle kesin bir nesne tespiti yapılamadığı, fakat elinin duruşunun telefon tutuşuna benzerlik gösterdiği belirtildi.

İNCELEMELER YAPILDI

Kamera kayıtları üzerinden gerçekleştirilen incelemede, Narin Güran’ın terlikleri de değerlendirildi. Görüntü kalitesinin düşük olması ve pozlama sebebiyle ayakkabıların yalnızca koyu renkte olduğu belirlenebildi. Raporda, Güran’ın sandalet ya da arkası açık bir ayakkabı giymiş olabileceği ifade edildi.

EV VE AHIR ÖNÜNDE YOĞUN HAREKET TESPİT EDİLDİ

Kamera kayıtları arasında yer alan 2 dakika 30 saniyelik zaman diliminde, Narin Güran’ın hem kuzenlerinin hem de ailesinin evinin önünde hareketlilik tespit edildiği aktarıldı. Ayrıca Güran ailesine ait ev ve ahır arasında da insan hareketine işaret eden piksel değişimlerinin tespit edildiği bildirildi.

"OKUL VİDEOSUNDAKİ RENK YANSIMASI HATALARI ÖLÇÜLMELİ"

Bilirkişi raporunda şu tavsiyelere yer verildi:

‘DARAN1’ videosundaki binaların güvenilir şekilde tespiti için yerinde görsel inceleme yapılmalı.

Okul videosundaki renk yansıması hataları ölçülmeli.

Arazinin yapısı dikkate alınarak güzergâhlar yürüyerek ya da koşarak sahada test edilmeli.