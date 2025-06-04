Narin Güran davası sil baştan! Savcı Nevzat Bahtiyar için harekete geçti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolduğu ihbarı yapılan, 19 gün sonra 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran ile ağabeyi Enes Güran ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

NEVZAT BAHTİYAR KARARININ BOZULMASI TALEP EDİLDİ

Gazeteci Rojda Altıntaş'ın haberine göre İstinaf savcısı, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen mahkeme kararının bozulmasını talep etti.

Savcılık, Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak halinde çocuğu kasten öldürme” suçundan kamu davası açılmış olmasına rağmen, mahkemenin iddianamede yer alamayan “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan hüküm verdiğini belitti.

Bu sebeple, Bölge Adliye Mahkemesi Savcılığı, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen mahkeme kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle bozulmasını talep etti.

Ancak savcılığa göre, bu yönde ne bir iddianame düzenlendi, ne de ek savunma alındı.