Narin Güran davasının seyri değişebilir! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Türkiye’nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde sanıkların telefon imajları ortaya çıktı. Avukatlar tarafından adli emanetten alınan telefon, uzman bilirkişiye verilerek imajları incelendi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan amca Salim Güran’ın cinayet saati olarak nitelendirilen 15-16 arasında sürekli internette olduğu tespit edildi.

Ekol TV muhabiri Burak Emek’in haberine göre; geçtiğimiz yıl 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül tarihinde cansız bedeni yaşadığı mahallenin kilometre aşağısında Eğertutmaz Deresi’nde gömülü halde bulundu. Narin Güran’ın öldürülmesi Türkiye’de infial yaratırken amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına, komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Cinayetin nedeninin hala çözülememesi soru işaretleri yaratırken davaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 4 sanığın telefonları incelendi. Uzman bilirkişi 48 sayfadan oluşan ve içerisinde telefon, daraltılmış baz, jandarma ve yasal dayanağa yer verdi. Amca Salim Güran’ın olay Nevzat Bahtiyar ile 42 saniyelik telefon görüşmesi yaptığı, sosyal medyada gezdiği ve altın fiyatlarına baktığı belirlendi. Nevzat Bahtiyar ise cinayet günü 15.07-16.49 aralığında telefonunu kullanmadığı, Bahtiyar’ın WhatsApp mesajlarının silindiği belirlendi. Olağan dışı telefon kayıtları incelemeler sonucunda tespit edilirken bilgilerin dosyanın seyrini değiştirmesi bekleniyor. Hazırlanan dosya Bölge Adliye Mahkemesi’ne sunulacak.

Avukat Mustafa Demir, “Kamuoyunda Narin dosyası olarak bilinen karara çıktıktan sonra dar baz konusu, 4 sanığın telefon ve karara teşkil eden ulusal kriminal tarafından alınan, Narin olduğu değerlendirilen karartı vardı. Bu 3 konu hakkında bir rapor istedik. Özellikle telefon imaj kayıtlarının alınıp incelenmesi çok kritik veriler çıktı. Hayatın olağan akışında böyle bir cinayet vakası içerisinde bulunan bir kişinin bu eylemlerle birlikte telefonundaki bu aktiviteleri gerçekleştirmesi olağan değil. Salim Güran 15-16 arası telefon ile birçok uygulamaya girmiş ve işlemler yapmış. Bankacılık uygulamasına girmiş. Hesap makinesini kullanmış. Altın fiyatlarını takip etmiş. Durumlar dikkate alındığında anlatılmış olan senaryonun çöktüğünü görüyoruz. Bu hususu da istinafın takdirine sunacağız” ifadeleriyle elde edilen bulguların önemini vurguladı.

Narin’in hiç bilinmeyen anları da ortaya çıktı. O karelerden birinde annesinin kucağında bir mezarlık ziyaretindeydi. Narin’in yeni ortaya çıkan görüntüsünde ise kameraya bakarken utangaç ve rengarenk kıyafetlerle olduğu görüldü. Narin’in görüntüleri yürek burktu.

Uzman bilirkişi anne Yüksel Güran’ın telefonuna oğlu Enes Güran’ın internetinin bağlanması sonucu telefonların aynı noktada olduğunu ve 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 15:04 itibarı ile PUBG Mobile oyununun açıldığını ve oynanmaya başlandığını tespit etti. Bilirkişi tüm aktivitelere bakıldığında telefonun çocuklar tarafından kullanıldığını değerlendirmesinde bulunurken saat 15:42’de İnternet paylaşımı için sanık Enes Güran’a ait telefona bağlanıldığı anlaşıldı. Öte yandan Enes Güran’ın telefonunda 21 Ağustos 2024 tarihinde saat 15:42’ye kadar bir aktivite tespit edilemediği belirlendi.