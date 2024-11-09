Narin Güran duruşmasında dikkat çeken anlar. Narin’in babası eşini alnından öptü oğluna sarıldı

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın 3'üncü duruşması sürüyor. İlk duruşma gününde 4 tutuklu sanık İkinci duruşmada ise dosyada adı geçen 21 tanık ifade verdi.

Perşembe günü başlayan dava sürecinde sık sık göz yaşlarına boğulan Narin'in babası Arif Güran dün yapılan duruşmada fenalaşıp salondan çıktı. Adliye dışında sinir krizi geçirip bayılan Arif Güran hastaneye kaldırıldı.

HAKİMDEN SÜRPRİZ İZİN

Arif Güran, bugün savunma makamı tanıklarının ifadesinin alındığı duruşmaya katıldı.

Olağan dışı tavrı, tutumu, bölgeyi ve bölge insanını çok iyi tanımasıyla dikkat çeken hakim Ramazan Dündar yine beklenmedik bir ana imza attı.

ARİF GÜRAN, EŞİNE VE ÇOCUKLARINA SARILDI

Sabah saat 10:00'da başlayan duruşmaya saat 15.00'e kadar ara verildi.

Salonda bulunan Narin'in babası Arif Güran, eşi Yüksel, oğlu Enes ve kardeşi Salim Güran'ın yanına gitti. İlk önce eşi Yüksel'e sarılan ve ağlayan Arif Güran, ardından oğlu Enes'e sarılıp ağlayarak, "Başınızı dik tutun" ifadelerini kullandı. Ardından kardeşi Salim Güran'a sarılıp, bir süre beraber ağladıktan sonra "Ağlamayın, başınızı dik tutun" dedi.

Arif Güran'ın ağlayarak sarıldığı anlar kameraya böyle yansıdı:

Gazeteci Ardıl Batmaz'da sosyal medya hesabından paylaştı.

Batmaz o anları X hesabından şu sözlerle anlattı:

"Mahkeme Başkanının izni üzerine Arif Güran, Enes Güran’a sarıldı. Yüksel Güran'ın başını iki elinin arasına alıp alnından öptü. Kısa bir konuşma da gerçekleşti ancak duyamadım."