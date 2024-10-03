Narin Güran soruşturmasında flaş gelişme! Ağabey Baran 'hukuki destek' talep etmişti

Diyarbakır Barosu, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili yürütülen soruşturmada müşteki olarak yer almalarının Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edildiğini belirtti.

Diyarbakır Barosu'ndan yapılan açıklamada, Narin Güran soruşturmasına daha önce yaptıkları başvuruda "aile bireylerinin şüpheli konumunda bulunması, toplumda infial yaratan yaşam hak temelli yargılama dosyasında adaletin sağlanması, maddi gerçeğin açığa çıkması, faillerin cezalandırılması, adalet sistemi içerisinde çocukların haklarının korunması için soruşturma sürecinde müşteki sıfatıyla eklenme" talebinde bulunulduğu bildirildi.

'MÜŞTEKİ' SIFATIYLA DOSYAYA EKLENDİLER

Talebin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılı tarafından bugün itibarıyla kabul edildiği aktarılan açıklamada, "Dosyada şüpheli sıfatı olmayan Narin'in ağabeyi Baran Güren, faillerin tespiti ve cezalandırılması için hukuki destek talebiyle Baromuza daha önce talepte bulunmuş ise de kurumsal olarak müşteki taraf sıfatı ile dosyaya eklenmiş olmamız nedeniyle dosyanın takibi artık bu sıfatla sürdürülecektir. Diyarbakır Barosu olarak Narin'in fail veya faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için hukuk mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Narin'i yaşatamadık ama Narin için adaleti sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.