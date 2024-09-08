Narin Güran soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e çıktı

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan ve bugün cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

21 şüpheli güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Narin Güran'ın annesi, babası, 2 ağabeyi, 3 amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu belirtildi.

ISIRIK İZİ NARİN'E AİT ÇIKMAYINCA SERBEST BIRAKILMIŞTI

2 ağabeyden birinin daha önce gözaltına alınan ve kolundaki ısırık izi İstanbul Adli Tıp Kurumunda incelendikten sonra izin Narin Güran'a ait olmadığı kesinleşince serbest bırakılan 18 yaşındaki E.G. olduğu öğrenildi.

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Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ederken Narin Güran'ın amcasının da bulunduğu 2 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alının kişi sayısı 23'e çıktı.

Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dahilinde gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu tarafından yapılan açıklamada, kayıp Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üstü taşla gizlenmiş şekilde saat 08.45 sularında ölü bulunduğunu duyurulmuştu.

ÜZERİ TAŞ VE AĞAÇ DALLARI İLE KAPATILARAK DOĞAL GÖRÜNTÜ VERİLMİŞ

Vali Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvala konularak dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek örtüldüğü anlaşılmıştır." dedi.

BAKAN TUNÇ: GÖZALTI SAYISI 24'E ÇIKMIŞTIR

Bakan Tunç tarafından yapılan son açıklamada Narin soruşturmasına ilişkin 1 kişinin daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan 24 kişiye ilişkin Bakan Tunç, “Soruşturmada gözaltına alınan kişilerin ifade işlemleri devam etmektedir. Her ayrıntı tek tek titizlikle incelenmekte olup, elde edilen deliller doğrultusunda 1 kişi daha gözaltına alınmış, soruşturmada gözaltındaki kişi sayısı 24'e yükselmiştir. Bu acı olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için tüm ayrıntıların üzerine kararlılıkla gidilmektedir. Narin evladımızın ölümüne sebep olan ya da olanlar, adalet önünde hesap vermekten kaçamayacaktır” dedi.