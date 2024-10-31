Narin Güran soruşturmasında itirafçıya yaptırılan keşfin görüntüleri yayınlandı

Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Amca Salim Güran'dan alıp, cesedi sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın olay yerinde keşif yaptırıldığı görüntüler yayınlandı.

O GÖRÜNTÜLER YAYINLANDI

Habertürk’te yayınlanan görüntülerde Narin Güran'ın cesedini bıraktığı yeri işaret eden Nevzat Bahtiyar, "Buraya bıraktım, üzerine de bir tane taş bıraktım" ifadelerini kullandı. Cesedi bıraktığı yere inerken zorlanması üzerine Narin Güran'ı nasıl taşıdığı sorulan Bahtiyar, çömelerek kaydığını belirtti. Jandarma karakolunda alınan ifadesinde cesedi neden sarılı olduğu battaniye yerine torbayla sakladığı sorulan Bahtiyar, talimatı Salim Güran tarafından aldığını söyledi. Bahtiyar, "Bana aracında torba var mı dedi. Arabanın bagajından boş torba çıkarttım. Birlikte torbaya koyduk. Ayağının kesik olup olmadığı hatırlamıyorum" dedi.

NE OLMUŞTU?

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedine 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde ulaşılmıştı. 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Narin'in otopsi işlemleri sırasında 91 doku örneği, alınmıştı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi neticesinde Narin’in kaybolduğu gün, ağzı ve burnu kapatılarak oksijensiz kalma sonucu öldüğü tespit edildi.

Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan Narin’in tutuklu amcasının eşi Hediye Güran da çıkarıldığı mahkeme tarafından ‘Kasten öldürmeye iştirak’ suçundan tutuklanmıştı. Narin’in cinayetine ilişkin aralarında annesi, ağabeyi, amcaları ve yakınlarının da bulunduğu tutuklu sayısı 12’ye yükselmişti.