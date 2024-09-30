Narin Güran soruşturmasında şok detay ortaya çıktı! Cinayeti resmen profesyonelce işlemişler

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti kapsamında, klasik otopsi işlemi öncesinde cesetten alınan 91 örnekle ilgili herhangi bir delil elde edilemedi.



Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, 8 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni 5 kişilik su altı arama ve kurtarma ekibi tarafından 8 Eylül günü sabah saat 06.00’da 37.SBF 06008 89639 koordinatlarına gelindiğinde derenin toprak ile birleştiği kısmında bulunduğu belirtildi. Bir kaya parçası altına sıkıştırılmış ve üzeri 3 adet taş ile kapatılmış çuval içinde bulunan küçük kızın cesedinin içinde bulunduğu çuval ile birlikte kıyıya çıkarıldıktan sonra savcıya haber verildiği aktarıldı.



CEBİNDEKİ KALEM PİLDEN NUMUNE ÇIKMADI

Cinayette en dikkat çeken ayrıntılardan biri ise çuvaldan Narin Güran’a ait kimlik kartının da çıkmış olması oldu. 8 yaşındaki küçük kız çocuğun köyde yaşamış olmasına ve köyden hiç çıkmamasına rağmen hiçbir delil bırakmamak adına kimliği bile çuvala konulması cinayetin nasıl profesyonelce işlendiğini yeniden gözler önüne serdi.

Öte yandan Narin’in üzerindeki şortun sol cebinden çıkan 1 adet kalem pil üzerinde de DNA bulgusu olabileceğine alınan örneklerden hiçbir tespit yapılamadığı belirlendi.