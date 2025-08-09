Narin Güran'ın abisi katilin kim olduğunu açıkladı!

Türkiye’yi yasa boğan Narin Güran cinayetiyle ilgili devam eden soruşturmada, aile fertlerinden gözaltına alınmayan tek kişi olan ağabey Baran Güran, Ekol TV’ye açıklamalarda bulundu. Güran, telefon kayıtları ve görüntüler üzerinden ailesinin masum olduğunu belirterek, katilin komşuları Nevzat Bahtiyar olduğunu iddia etti.

NARİN'İN AĞABEYİNDEN ÇARPICI İDDİA!

Güran, kardeşi Enes Güran’ın olay günü uyuşturucu kullanmadığını ifade ederek, “Ne kardeşim ne de annem Yüksel Gürhan ile amcam Salim Güran suçlu. Telefon kayıtları, o saatlerde evde olduklarını gösteriyor” dedi.

"GÜRAN AİLESİ ÜZERİNDE ALGI YAPILDI"

İddianamede, annesinin çelişkili ifadeleri ve kardeşinin kolundaki ısırık izine ilişkin açıklamasının mahkeme heyetini ikna etmediği bilgilerine yer verildiğini hatırlatan Güran, buna rağmen aile üzerinden algı oluşturulduğunu savundu.

"KATİL NEVZAT BAHTİYAR"

Katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu öne süre Gürhan, "Narin’in cansız bedenini taşıyan kişi odur. 4 yıl 6 ay ceza aldı, bu ödül gibi. Cinayet sonrası 40 dakika boyunca kimseyle konuşmamış. Görüntüler, ailemin masumiyetini ortaya koyuyor" diye konuştu.