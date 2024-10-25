Narin Güran’ın abisinden dikkat çeken hamle. Şüpheleri üzerine çekti

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında iddianame tamamlandı. Gün geçtikte yeni gelişmelerin yaşandığı olayla ilgili bir gelişme daha ortaya çıktı.

Diyarbakır Barosu Narin Güran Cinayeti Dosya Takip Komisyonu’ndan Avukat Aydın Özdemir, daha önce Baran Güran'ın Baro'ya vekalet verdiğini fakat sonradan azilname göndererek vekaleti geri çektiğini duyurdu.

Amidahaber'den Hasan Kösen'e açıklamalarda bulunan Avukat Aydın Özdemir, “Daha önce’in abisi Baran Güran Diyarbakır Barosu’nun süreci takip etmesi için vekaletname vermişti. Fakat birkaç gün önce Baran Güran azilname göndererek vekaleti geri çekti. Daha önce aile genel olarak Diyarbakır Barosu'nun kurumsal yapısına güveniyoruz, Baro tarafsız bir şekilde dosyada yer alsın diyordu. Ancak birkaç gün önce Baran Güran azilname göndererek vekaletini iptal etti. Biz Baro olarak o vekaleti kullanarak herhangi bir işlem yapmamıştık” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE’DE İLK DEFA DİYARBAKIR BAROSU’NUN GİRİŞİMİYLE BU TALEP KABUL EDİLDİ"

Özdemir, Türkiye’de ilk defa bir baronun kurum olarak bir dosyaya ‘müşteki’ sıfatıyla katıldığını belirterek, “Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla Barolar şu ana kadar ‘müşteki’ olarak hiçbir dosyaya kabul edilmediler. Türkiye’de ilk defa Diyarbakır Barosu’nun girişimiyle bu talep kabul edildi. Gelinen aşamada yargılama makamlarının Diyarbakır Barosunu müşteki olarak eklemesi daha önemli hale geldi. Artık ailenin onay veya muvafakatine gerek olmadan bizler dava dosyasını takip edebileceğiz. Diyarbakır Barosu oluşturduğu Dava Takip Komisyonuyla yargılamanın tüm aşamalarında yer alacak, üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecektir. Ailenin talebi olsun veya olmasın biz ‘müşteki’ sıfatıyla dosyaya katılıyoruz” dedi.