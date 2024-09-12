Narin Güran'ın anne ve babası mahkemeye sevk edildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Narin Güran'ın anne ve babası mahkemeye sevk edildi

Narin Güran soruşturması kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran ve baba Arif Güran tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

8 yaşında hayatını kaybeden Narin Güran'ın annesi ve babası, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın annesi Y.G. ve babası A.G. dahil 9 kişi tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi.

22 ŞÜPHELİDEN 6'SI AMCA

Jandarma sorgusunun ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 22 kişinin isimleri şöyle:

Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23)

ANNE- BABAYA TUTUKLAMA TALEBİ

Narin'in annesi, babası ve bir amcasının da aralarında bulunduğu dokuz kişi savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi. Anne ve babanın suçlamaları reddettiği belirtildi. 13 kişinin sorgusu adliyede üç savcı tarafından devam ediyor.

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