Narin Güran’ın babası katilin kim olduğunu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: CNN Türk
Narin Güran’ın babası katilin kim olduğunu açıkladı

Narin Güran’ın babası Arif Güran, oğlu Enes Güran’ın suçsuz olduğunu dile getirerek, içeride ailesinin işkenceye maruz kaldığını açıkladı. Öte yandan katilin Nevzat Bahtiyar olduğunu söyledi.

Narin Güran’ın babası Arif Güran, CNN Türk’e açıklamalarda bulundu. oğlu Enes Güran’ın suçsuz olduğunu dile getiren Arif Güran, ailesinin işkenceye maruz kaldığını belirtti.

Nevzat Bahtiyar’a “Narin cinayetine ilişkin baş şüpheli kim?” diye soruldu.

"NEVZAT BU İTİRAFI GERÇEKLEŞTİRİYORSA ÖLDÜREN DE O DUR"

Soruya cevap ceren Arif Güran,“Kaçırılma olayı üzerinde duruldu kızım kaçırıldı. Kaçırıldı denildikten sonra Nevzat bir anda ortaya çıktı. Nevzat bizimle aramaya katılmış bir de gelmiş camiye yanımda namaz kılıyor. Güran ailesi devletten büyük değildir. Nevzat Bahtiyar’dan şüphelenme sebebim gelip yanımda oturması. Ben nasıl ondan şüphelenmeyeyim? Nevzat bu itirafı gerçekleştiriyorsa öldüren de o dur."

Kendi ailesinden şüphe duymadığını tekrardan belirten Arif Güran, “Onların arası çok iyiydi. Enes kendi kardeşini mi öldürecek?” ifadelerini kullandı.

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