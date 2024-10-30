Narin Güran'ın babası katilin kim olduğunu açıkladı

Diyarbakır’da 21 Ağustos tarihinde kaybolan ve 19 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetine ilişkin soruşturma tamamlandı. Duruşmaya az bir zaman kala Narin’in babası Arif Güran açıklamalarda bulundu. Güran, olayın sorumlusunun Nevzat Bahtiyar olduğunu ifade ederek, cinayeti çözecek kamera kayıtlarının iddianamede yer almadığını iddia etti.

Narin’in cinayetine ilişkin konuşan baba Güran, “Bu vahşeti kimin yaptığı belli. İki kamera görüntüsü bu cinayeti net bir şekilde aydınlatacak. Ancak bu görüntüler iddianamede yok” ifadelerini kullandı. Evin karşısındaki ve askeri üs bölgesindeki kameraların kayıtlarının iddianamede bulunmadığını belirten Güran, yetkililere bu görüntülerin incelenmesi için çağrıda bulundu.

"KIZIM RAMPADAN ÇIKMADI, KAMERALAR KANITLAR"

Narin Güran’ın, evin önündeki rampadan çıkmadığını belirten baba Güran, askeri bölge ve havalimanı kameralarının durumu netliğe kavuşturacağını ifade etti. Güran, İlk günden beri kızımın bu patikayı aşmadığını söyleyerek, karşılarında havalimanı mobese kamerasının olduğunu, 20 kilometreye kadar yüz tanıması yapabildiğini, karşıdaki Dara-2 askeri üs bölgesindeki kameraların her şeyi gördüğünü, bu rampayı Narin’in geçip geçmediğini kameraların net bir şekilde tespit edeceğini söyledi. Güran, “Bu kanıtların iddianameye eklenmesini istiyorum” ifadelerini kullandı.

"KATİL NEVZAT BAHTİYAR, İFTİRA ATIYOR"

Arif Güran, cinayetin tek failinin komşuları Nevzat Bahtiyar olduğunu ileri iddia etti. Baba Güran, “Nevzat, kızımın bu rampadan çıkmasına izin vermedi. Vahşi adam bırakmadı” dedi. HTS kayıtlarının yanıltıcı olduğunu belirten Güran, “HTS iki metre kayarsa, sinyal bizim evimizin içine kadar giriyor. Bu bir kanıt olamaz” ifadelerini kullandı.

Güran, konuşmasının devamında şunları söyledi, “Katil Nevzat Bahtiyar’dan başka kimse değil. Bir katilin lafıyla annesi, ağabeyi ve amcası cezaevine konuldu. Eğer delil varsa gösterilsin. Aksi takdirde bu cinayetin faili bellidir ve iddianameye eklenmesi gereken kanıtlarla her şey ortaya çıkacaktır.”