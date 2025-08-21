Narin Güran'ın babasından ortalığı karıştıracak açıklama!

Yaklaşık bir sene önce Diyarbakır’da der kenarında cesedi bulunan Narin Güran cinayeti Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Katil kim sorusu yanıtsız kalırken Anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran, çelişkili ifadeleri nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran’ın cesedini dere kenarına götürdüğü iddia edilen Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A SESLENDİ

Narin Güran'ın babası Arif Güran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Güran'ın babası, "Eğer katil bu aileyse, bu ailenin kökünü bitirin. Eğer katil aile değilse bu zulmü de bitirin. Ben buradan Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu adaletsizlik sadece bize mi? Niye kimse sesimizi duymuyor." dedi.

"SAYIN ADALET BAKANI BENİM AİLEMİ DİRİ DİRİ MEZARA GÖMDÜ”

Arif Güran, açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

“Bu kadar çıkan delil ve tespitlerle, raporlarla hiç kimse sesini çıkmıyor. Bir anne kendi evladının mezarının başına bile gelemedi. Sosyal medya cezası verildi, başka bir şey değil. Hangi delille? Hangi tespitle?

Bu çıkan delil ve tespitleri sizin vicdanınız kabul ediyorsa biz de kabul edelim. Bugün çıkan raporlarda Salim Güran’ın, Nevzat Bahtiyar’ın telefonlarının kollukta silindiği tespitlidir. Bu art niyet nedir? Sayın Adalet Bakanı 'baz' dediğiniz ucube benim ailemi yok etti. Nevzat benim kızım öldürdü ve Sayın Adalet Bakanı da benim ailemi diri diri mezara gömdü.”