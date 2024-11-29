Narin Güran’ın cansız bedeni taşınmıştı! Nevzat Bahtiyar'ın aracından olay yeri görüntüleri paylaşıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 16 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüyle ilgili yürütülen davada detaylar ortaya çıkmaya devan ediyor.

Cinayetle ilgili tutuklu bulunan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar, “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanıyor.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DAVA DOSYASINDA

Dava dosyasına giren görüntü ve fotoğraflarda, Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, Narin Güran’ın cansız bedenini otomobiliyle Eğertutmaz Deresi’ne taşıdığını ve sakladığını itiraf eden Sanık Nevzat Bahtiyar’ın ve Sanık amca Salim Güran’ın kullandığı araçlarda incelemeler yaparak delil topladı.

Öte yandan Narin Güran’ın ailesinin evinde yapılan incelemelerde halı, kilim ve bazı eşyalar üzerinde detaylı analizler yapıldığı, bu çalışmalara ilişkin fotoğrafların da dava dosyasına eklendiği bildirildi.

SANIK BAHTİYAR’IN HAREKETLERİ DAKİKA DAKİKA TESPİT EDİLDİ

Olay günü sanık Nevzat Bahtiyar’ın hareketleri, çiftliğe ait güvenlik kamerası kayıtlarıyla dakika dakika tespit edildi. Görüntülerde, Bahtiyar’ın 21 Ağustos’ta saat 15.42’de Tavşantepe Mahallesi’nden ayrılarak cesedi sakladığı Eğertutmaz Deresi’ne doğru ilerlediği, 40 dakika sonra ise bölgeden ayrıldığı görülüyor. Kamera kayıtları, Bahtiyar’ın saat 16.23’te çiftlik evine yakın bir noktadan geçtiğini ve 16.45’te tekrar Tavşantepe Mahallesi’ne doğru seyrettiğini gösteriyor.

İddianamede, “Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera açısına Narin'in kaybolduğu gün saat 15.41'de şüpheli bir aracın girdiği ve bu aracın saat 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu belirlendi. Kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz Deresi civarından ayrıldığı, söz konusu aracın kırmızı renkte olduğu tespit edildi. Kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'ın kullanımında olan araç olduğu açıkça belirlendi” ifadeleri yer aldı.

SANIKLARIN SAVUNMALARI VE YENİ DELİLLER

7 Kasım’da Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada sanık Nevzat Bahtiyar, olay günü cesedi dereye bıraktığını kabul etti ve savunmasında, “Cesedi dereye bıraktıktan sonra baldızımın evine gittim. Bize peynir yapmıştı, onu alıp eve geldim” dedi.

Dava dosyasında ayrıca amca Salim Güran’a ait telefon görüşmelerine dair 70 ses kaydının yer aldığı ve bu kayıtların Kürtçe ve Türkçe olduğu öğrenildi. Bu görüşmelerin cinayetle bağlantılı olabileceği şüphesiyle detaylı incelemeler sürüyor.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Sanıklar, genç kızın ölümünde “iştirak halinde kasten öldürme” suçundan yargılanıyor. Mahkeme süreci devam ederken, Narin Güran’ın ailesi ve yakınları adaletin yerini bulmasını bekliyor. Cinayetle ilgili yeni gelişmelerin önümüzdeki duruşmalarda netleşmesi bekleniyor.