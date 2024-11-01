Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni çuval içinde bulunan Narin Güran’ın dere yatağından çıkarılma anlarını Sözcü TV paylaştı.

Görüntülerde, Jandarma Arama ve Kurtarma Timlerinin çuvalı bulduktan sonra bir süre suyun içinde bekledikleri görülüyor.

“ÖNCE BAKALIM İNSAN MI, DEĞİL Mİ”

Ardından da cesedin bulunduğu çuvalı kıyıdaki sazlıkların arasına çektikleri, daha sonra JAK timinin başındaki komutanın askerlere, “Çuvalın baş kısmını kesin. Önce bakalım insan mı, değil mi onu bir netleştirelim” diye talimat verdiği daha sonra ise Narin’in yüzü ve saçları ortaya çıkınca “Tamam çocuk, kimse videoya bir şey almasın” deniliyor.

“UZUN SAÇLI, KIRMIZI TERLİKLİ GÖRÜLEN BİR CESET”

Bir başka videoda ise, cesedin bulunmasını kayda alan jandarma görevlisi, “21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan Narin Güran olayıyla ilgili 8 Eylül 2024 tarihinde Eğertutmaz deresinde cesede ulaşılması olayıyla ilgili şu anda dere kenarındayız. Cesedin bulunduğu alandayız. Derenin hemen kenarındaki otluk boş bir alanda çuvala sarılı vaziyette; çuvalın bir kısmı yırtılmış görünüş itibariyle uzun saçlı, kırmızı terlikli görülen bir ceset. Sol ayağı kopmuş vaziyette kemik parçası yanında. Ayrıca iki numaralı bulgumuz olan ve arama ekiplerinin ilk seferinde burada bulduklarını beyan ettikleri ve üzerine taş kapanmış alanda buraya çıkarttıkları öğrenildi. Burada da kemik parçaları görülüyor. İncelememiz bu şekilde devam ediyor” diye görüntüleri kayda aldı.