Narin Güran'ın cinayetinde şok eden DNA belgesi ortaya çıktı! Arabada 3 kişinin daha izleri çıktı

Diyarbakır’da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayet davasında savcılık esas hakkındaki mütalaasını açıklamış Salim Güran’ın aracında yalnızca Narin’in DNA profilinin bulunduğunu ifade etmişti. Savcılık mütalaası ile Van Jandarma Kriminal'in araçta yapılan DNA örneği incelemesinin sonucu birbiriyle çelişti.

ARABADA 3 KİŞİNİN DAHA DNA'SI BULUNDU

Narin cinayeti sanıklarından amca Salim Güran, aracında Narin’e ait DNA örneğinin bulunması üzerine 2 Eylül’de tutuklandı. Savcılık, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne sunduğu esas hakkındaki mütalaada da Salim Güran’ın aracında yalnızca Narin’in DNA profilinin bulunduğu ifade etti.

Savcılık mütalaasında şu ifadeleri kullandı:

"Araç içerisinde bulunması muhtemel tüm DNA profillerine dair çalışma yapıldığı, yalnızca belirlenmiş olan Narin GÜRAN’a ait DNA profiline dair bir inceleme yapılmadığı, araçta elde edilen tek DNA profilinin Narin GÜRAN’a ait olduğu, sanığın kendi ailesine dair bir DNA profili dahi bulunamadığı..."

Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından savcının esas hakkındaki mütalaasından da iddianamenin hazırlanmasından da daha önceki bir tarih olan 6 Eylül tarihli raporu ise Salim Güran’ın aracında yalnızca Narin’in DNA profilinin olmadığını ortaya koydu.

Jandarma Kriminal, araçta Salim Güran’ın kendisinin yanı sıra Salim Güran’ın oğlu Devran Güran, kardeşi Kurtuluş Güran ve ablasının oğlu Muhammet Kaya’nın da DNA örneklerini tespit etti.

NARİN CİNAYETİNDE ŞOK EDEN BELGE ORTAYA ÇIKTI

Rapora göre; aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Narin'in 23 yaşındaki kuzeni Muhammet Kaya ait DNA, aracın sağ ön koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta ve oturma koltuğu kılıfında Narin'in amcası Kurtuluş Güran'a ait DNA bulundu. Yine aracın şoför koltuğunun sırt kısmındaki kılıfta Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’a ait DNA bulunduğu da raporda yer aldı.

Savcı, mütalaasında Salim Güran ile birlikte davanın diğer sanıkları Narin’in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve Narin’in cansız bedenini çuval içerisinde Eğertutmaz Deresi’ne gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar için “İştirak Halinde Çocuğa Karşı Kasten Öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı raporundan.

Savcılık mütalaasında Salim Güran’ın aracında Narin’in DNA profilinin tespit edilmesiyle ilgili kısım şu şekilde:

“Araçta yapılan incelemelerde şoför koltuğu oturma kısmında sürüntü şeklinde DNA profili ile sağ arka kapı iç kısmında kıl örneğinden elde edilen DNA profillerinin Narin GÜRAN’a ait olduğunun açıkça belirlenmesi durumunun sadece aracın kapılarının açık olması veya tüm çocukların arabaya binmiş olabilecekleriyle savunulmasının mümkün bulunmadığı, zira DNA profiline ilişkin inceleme yapılırken araç içerisinde bulunması muhtemel tüm DNA profillerine dair çalışma yapıldığı, yalnızca belirlenmiş olan Narin GÜRAN’a ait DNA profiline dair bir inceleme yapılmadığı, araçta elde edilen tek DNA profilinin Narin GÜRAN’a ait olduğu, sanığın kendi ailesine dair bir DNA profili dahi bulunamadığı, zira Narin GÜRAN’ın babası Arif GÜRAN’a ait araç içerisinde yapılan incelemede de herhangi bir DNA bulunamadığı, kendi babasına ait araçta dahi DNA bulgusu olmayan Narin GÜRAN’ın DNA profilinin sanığa ait aracın iki bölümünde de çıkmasının hayatın olağan akışına açıkça aykırı olduğu, teknik olarak da DNA profilinin kan, meni, doku, organ, kıl, idrar, tükürük ve vücut sıvısı gibi biyolojik örneklerde bulunabileceği, Nevzat BAHTİYAR isimli şahsın alınan beyanında Narin GÜRAN’ın yarde yatar vaziyette iken ağzından sıvı geldiği yönündeki beyanının da DNA profilinin biyolojik örnekten elde edilmiş olabileceği ve sanık Salim GÜRAN’a bulaşması sonucu araçta bulunması hususlarını kuvvetle muhtemel ortaya koyduğu, bu sebeplerle sanığın öldürme eylemi içerisinde olduğu ve delilleri karartmaya çalıştığı, dolayısıyla diğer sanıklar ile birlikte Narin’in öldürülmesine ilişkin iştirak iradesi içerisinde olduğu.”