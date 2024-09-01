Narin Güran'ın gözaltına alınan amcası ile ilgili şok gelişme. Özel uygulamayla her şeyi silmiş

8 yaşındaki Narin’in kaybolmasıyla ilgili soruşturma devam ederken, bugün amcası S.G. gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, S.G.’nin telefonunda dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

ÖZEL UYGULAMAYLA MESAJLARI SİLDİ

Emniyet güçleri tarafından yapılan incelemede, amca S.G.'nin telefonundaki tüm mesaj ve arama kayıtlarını silmek için özel bir uygulama kullandığı belirlendi. Yetkililer, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü ve bu uygulamanın nasıl kullanıldığına dair detaylı bir araştırma yapıldığını bildirdi.

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130 KİŞİ İFADE VERDİ

Narin’in kaybolduğu saatlerde bölgeden geçen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda aramalar gerçekleştirildi. Bugüne kadar 12 bin 565 araç incelenirken, 130 kişinin ifadesine başvuruldu. Ayrıca 32 bin 952 kişi kontrol edildi ve 11 bin dönümden fazla alanda, iz takip köpekleriyle arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Narin’in kaybolmadan önceki son görüntüleri de incelendi. 21 Ağustos'ta saat 15.15'te okulun güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Narin’in dört arkadaşıyla birlikte yürüdüğü, ardından ayrılarak tepe yolundan evine doğru yöneldiği tespit edildi.