Narin Güran'ın nereye defnedileceği belli oldu! Kendi köyüne defnedilmeyecek

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran 19 günlük arayışın ardından ne yazık ki cansız bir şekilde bulundu.

8 Eylül sabahı saat 08.45 civarında, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nin yanında bir çuval içerisinde, üzeri taşlarla örtülmüş olarak tespit edilen Narin’in bedeni, çevrede büyük üzüntüye yol açtı. Olayın ardından mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı ve Narin’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Bugün ise Narin'in otopsi işlemleri tamamlandı. Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndan çıkarıldı. Narin'in cenazesi ağabeyi Baran Güran'a teslim edildi. Cenaze Narin'in kendi köyü olan Tavşantepe'de değil, Batıkarakoç'taki bir camiye getirildi.

ÖN OTOPSİ YAPILDI

8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni dün akşam 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Yaklaşık 10 saat süren otopsi gece saatlerinde sona erdi.

NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası S.G, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, dün, kaybolan Narin Güran'ın kıyafetleriyle Eğertutmaz Deresi kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette saat 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu açıklamıştı.

Zorluoğlu, "İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır" demişti.

24 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.