Narin Güran'ın soruşturmasındaki itirafçı katili açıkladı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın, arama çalışmalarının 19'uncu gününde dün, mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde, üzeri taşla gizlenmiş cesedi bulundu. Güran'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde mahalle mezarlığında defnedildi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma sürerken gözaltına alınan 24 şüpheliden sıva ustası Nevzat B.'nin ifadesi ortaya çıktı. 2 Eylül'de gözaltına alındıktan sonra otomobilinde yapılan inceleme ile elde edilen bulgular nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilen Narin'in amcası Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran'ın kendisine cesedi saklaması için 200 bin lira para teklif ettiğini belirten Nevzat B. her şeyi tek tek anlattı.

Amca Salim Güran

"KENDİ ÖLDÜRMEMİŞ OLSAYDI CESEDİ BANA GETİRİP "ORTADAN KALDIR" DEMEZDİ"

İfadesinde Narin'i, amcası Salim Güran'ın öldürdüğünü düşündüğünü belirten Nevzat B., "Evimde otururken kapı çaldı, jandarma personeli geldi. Narin Güran ve Salim Güran hakkında bilgime başvurdular. Er ya da geç bu olayın ortaya çıkacağını biliyordum. Narin'in cesedi dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Jandarma da evime gelince ben de itiraf ettim. Salim Güran güçlüdür, adamları var. Onunla sorun yaşarsam beni suçlu görürler. Salim Güran kendi öldürmemiş olsaydı, bu cesedi bana getirip "Ortadan kaldır" demezdi. Neden öldürmüş olabileceğini bilmiyorum. Sosyal medyada babası Arif Güran'a "Sana öyle bir acı yaşatacağım ki, asla unutamayacaksın" demiş. Köyde bu şekilde konuşuluyordu. Çarıklı'da da böyle konuşuluyordu. Yaptığım işten pişmanım" diye konuştu.