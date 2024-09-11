Narin için dua edeceğinize keşke koruyabilseydiniz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, acımasızca öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın kabrini ziyaret etmek için Diyarbakır'a geldi. Bakanlar, Narin'in kabri başında dua etti, mezarına karanfil bıraktı.

"O, GÜLÜŞÜYLE, NEŞESİYLE BU DÜNYAYI GÜZELLEŞTİREN BİR YAVRUMUZDU"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, ziyaretten sonra sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç ve heyetimizle birlikte Narin kızımızın kabri başında dua ettik. Yaşadığımız bu menfur olay Milletimizin yüreğini yaktı. O, gülüşüyle, neşesiyle bu dünyayı güzelleştiren bir yavrumuzdu. Narin kızımıza Allah’ta rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.