Narin soruşturmasında ahırda 32 gün sonra arama yapılmış! Uzman isim 'eksiklik var' dedi sıraladı

Katledildiği 19 gün sonra ortaya çıkan ve soruşturma cinayet soruşturmasına döndükten 18 gün geçmesine karşın Narin olayında bir gelişme olmaması tepkilere neden oluyor.

Cinayet dedektifliği yapan Mesut Demirbilek ise soruşturmaların eksikliklerle dolu olduğunu, soruşturmanın ilk 9 gününde olayın cinayet olabileceğinin hiç değerlendirilmediğini söyledi.

Mesut Demirbilek Narin cinayetinin üzerinden haftalar geçtiğini hatırlatarak soruşturma kapsamında birçok eksiklikler bulunduğunu iddia etti ve bunları sıralardı.

Cinayet soruşturmasında atılması gereken adımların gecikildiğini söyleyen eski emniyet dedektifi, ilk 9 gün içinde olaya cinayet gözüyle bakılmadığını vurguladı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe köyünde kaybolmasının ardından 19 gün sonra köyün yakınlarındaki Eğertutmaz dere yatağında cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın üzerinden haftalar geçmesine rağmen cinayeti kimin ya da kimlerin işlediği ortaya çıkmadı.

YENİ İP UÇLARI ORTAYA ÇIKTI

Narin soruşturmasında Soruşturma aralarında aile üyelerinin de bulunduğu tutukluların ifadeleri doğrultusunda yeni ipuçlarına ulaşılırken, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın verdiği son ifadede dikkatler ahıra çevrilerek, burada arama yapılarak yeni bulgular elde edildi.

Arama çalışmalarında ahırda 2 adet izmarit bulundu ve DNA tespiti yapılmak üzere incelemeye gönderildi.

DW Türkçe'den Alican Uludağ, birçok cinayetin çözülmesinde katkı sağlayan emekli cinayet dedektifi Mesut Demirbilek ile Narin soruşturması üzerine bir bir röportaj gerçekleştirdi.

NARİN'İN EVİ VE ÇEVRESİNDE DNA İNCELEMESİ YAPILMADI

Mesut Demirbilek, soruşturmada eksiklikler olduğu iddiaları şu şu ifadelerle aktardı:

Narin'in saat 15.15'te evine doğru gittiğinin bilinmesine rağmen, ilk günden itibaren evinde ve çevresinde cinayetle ilgili bulgulara ulaşılmasını sağlayacak DNA veya başka delil araması yapılmadı.

Bu aramanın yapılmadığı yerlerden biri de Narin’in öldürüldüğü iddia edilen evin yanındaki ahırdı. Ahırda arama, ancak Nevzat Bahtiyar'ın itirafından sonra, 21 Eylül'de, yani cinayetten 32 gün sonra yapıldı.

Bu aramada bulunan 2 sigara izmariti Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Diğer yandan Nevzat B.'nin gözaltına alınmasının ardından evinde hemen arama yapılmadı; tutuklandığı 10 Eylül'den ancak 7 gün sonra arama yapıldı.

TELEFON DİNLEMELERİNE NARİN GÜRAN'IN KAYBOLMASINDAN 4 GÜN SONRA BAŞLANDI

Soruşturma birimleri ilk günlerden itibaren olası şüpheli olarak Narin Güran'ın ailesi üzerinde yoğunlaşmadı. Aile üyelerinin ve yakın akrabalarının telefonları bu süreçte dinlemeye alınmadı. Telefon dinlemeleri, ancak Narin Güran'ın kaybolmasından 4 gün sonra başladı. Diğer yandan Narin Güran aranırken anne, baba, kardeşler ve amcaların telefonlarına el konulmaması da soruşturmadaki önemli bir eksiklik... Başta tutuklu amca Salim Güran olmak üzere birçok şüpheli aile yakını ve aile üyesine uzanan soruşturma ihtimaline karşı telefon görüşmelerini sildi. Eğer ilk günlerde telefonlara el konulsaydı, olası delil niteliğindeki yazışmalar dosyaya girebilecekti.

"İLK 24 SAATTEN SONRA CİNAYET GÖZÜYLE BAKILMALI"

Emekli Emniyet Müdürü Demirbilek, 12 yaşından küçük çocukların kaybolması durumunda ilk 24 saatin çok önemli olduğunu vurgulayarak "İlk saatler çok kritiktir. Her geçen saat, araştırmayı yürütenler için işin şekli değişmeye başlar. Hayatını yitirdiğini düşünmeye başlarsınız. Bu aşamadan sonra aramayı bırakmazsınız, ancak 24 saatten sonra cinayet soruşturması yürütür gibi hareket edilmesi gerekir" dedi.