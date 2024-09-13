Narin soruşturmasında serbest kalanlar zırhlı araçla adliyeden çıkarıldı

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 13 kişi serbest kaldı.

Aralarında Narin’in annesi ve ağabeyinin de bulunduğu 9 kişi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Serbest bırakılanlardan savcılıkta işlemleri tamamlanan 10 kişi, saat 01.00 sularında zırhlı minibüsle adliyeden çıkarıldı. 3 kişinin işlemleri sürdüğü belirtildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan 9 kişinin ise sorgusu sürüyor