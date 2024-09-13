Narin soruşturmasında serbest kalanlar zırhlı araçla adliyeden çıkarıldı

Kaynak: ANKA
Narin soruşturmasında serbest kalanlar zırhlı araçla adliyeden çıkarıldı

Diyarbakır’da katledilen Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan ve sevk edildikleri savcılıkta sorgularının ardından serbest bırakılanlardan 10 kişi zırhlı minibüsle adliyeden çıkarıldı.

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos'ta kaybolduktan sonra 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere toplam 13 kişi serbest kaldı.

Aralarında Narin’in annesi ve ağabeyinin de bulunduğu 9 kişi ise tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Serbest bırakılanlardan savcılıkta işlemleri tamamlanan 10 kişi, saat 01.00 sularında zırhlı minibüsle adliyeden çıkarıldı. 3 kişinin işlemleri sürdüğü belirtildi.

Tutuklama talebiyle hakimliğe çıkarılan 9 kişinin ise sorgusu sürüyor

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