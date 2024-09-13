Narin soruşturmasında yeni gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA / ANKA
Narin soruşturmasında yeni gözaltı

Diyarbakır'da Narin Güran'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı kararları alındı. Soruşturma sürecinde alınan ifadelerde adı geçen Fuat'ın eşi gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, gözaltına alınan şahısların ifadeleri ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirildiği belirtiliyor.

Gözaltına alınan kişilerin sorgulanmaları sürerken, yetkililerden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

YENGE İLK DEFA GÖZALTINA ALINDI

Narin Güran soruşturmasında gizlilik kararı devam ediyor. Daha önce gözaltına alınan 22 kişiden anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve amca Salim Güran olmak üzere Narin’in amcalarının da aralarında olduğu 10 kişi soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma sürerken bu kişilerin tutuklu olarak bulunmasına savcılık makamı karar verdi.

Her geçen gün dosyada yeni gelişmeler yaşanırken soruşturmanın başlamasından bu yana Narin Güran’ın amcası Fuat Güran’ın eşi Hediye Güran ilk defa gözaltına alındı.

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