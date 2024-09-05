Narin’i bulmak için özel ekip gönderildi. 12 dakikanın sırrı araştırılıyor

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolan Narin Güran’ı bulmak için çalışmalar sürüyor. 15 gün önce kaybolan küçük kızın bulunması için Ankara’dan özel ekip bölgeye gönderildi. Özel ekibin jandarma ile birlikte Narin’in en son görüldüğü saat ile amcanın köyden ayrıldığı zaman arasındaki 12 dakikada nelerin olduğunu bulmaya çalıştığı öğrenildi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, jandarma tutanağında belirtilen kamera çalışmasında Narin'in 9 yaşındaki arkadaşı ile 18.47'de görüştüğü tespit edildi.

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Kamerada sadece arkadaşı gözükürken, Narin görüş açısı dışındaydı. Söz konusu durum küçük kızın arkadaşının psikolog ve pedagog eşliğinde alınan ifadesinde tespit edildi.

Aile ve akrabaları 15:15 – 19:30 saatleri arasında (Narinin ailesi tarafından aranmaya başlandığı saat) hiçbir şekilde Narin'i görmediklerini ifade etti.

Amca Salim Güran'ın kendi kullandığı araçla 18:59'da evlerinin olduğu bölgeden ayrılarak okulun önünden geçtiği tespit edildi.

Narin Güran’ın tutuklanan amcasının telefon konuşması ortaya çıktı. WhatsApp mesajlarını silmişti

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Narin'in arkadaşı ile en son görüldüğü saat olan 18.47 ile amcanın köyden ayrıldığı 18.59 saati arasındaki 12 dakikada neler yaşandığını Ankara'dan gelen profesyonel özel ekip ve jandarma ekipleri araştırıyor.

TUTUKLU AMCA SALİM GÜRAN'DAN SAVUNMA

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce 'kasten öldürme ve hürriyetten yoksun bırakma' suçundan tutuklanan amca Salim Güran, Cumhuriyet Savcılığı'nda 3 saat 20 dakika ifade verdi.

Amca Salim Güran iddiaları yalanlayarak, Narin'i arama çalışmalarına katıldığını ileri sürdü.

"TARLALARIN YANINDA OLDUĞUM SÜREÇTE TELEFONUM ÇEKMİYORDU"

Aracında Narin'in DNA'sının bulunmasıyla ilgili de konuşan amca, Narin'i hiç aracına bindirmediğini, DNA profilinin araçta nasıl çıktığını bilmediğini, arabanın kapılarını evinin önündeyken bazen açık bıraktığını iddia etti.

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Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrıldığı ve telefonunun 1 saat boyunca kapalı olduğuyla ilgili savunma yapan amca Salim Güran, "Tarlaların yanında olduğum süreçte telefonum çekmiyordu" dedi.

WHATSAPP MESAJLARINI NEDEN SİLDİ?

Amca Salim Güran, telefonundaki WhatsApp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna da şu şekilde yanıt verdi:

"Kardeşim Arif mermileri yakalandığında 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple tüm kayıtlarını sildim."