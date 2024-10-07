Narin'in 14 kuzeninde çarpıcı bulgular ortaya çıktı! Bakanlığın son raporu tamamlandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayeti soruşturması sürüyor.

Türkiye’nin yakından takip ettiği davada, 12 kişi tutuklu bulunurken, Narin'in katili veya katillerinin kim olduğu henüz tespit edilemedi. Soruşturma tüm hızıyla devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, 8 yaşındaki Narin'in kuzenleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

BAKAN GÖKTAŞ TALİMAT VERDİ

Tavşantepe Mahallesi'nde psikososyal destek çalışmaları çerçevesinde 7-13 yaş arası yaklaşık 50 çocuğa, uzmanlar tarafından destek sağlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların durumlarının daha ayrıntılı bir şekilde incelenmesi için talimat verdi.

"ÇOCUKLAR KORKU VE KAYGI İÇİNDE"

"Tavşantepe Özel Ekibi" adı altında oluşturulan grup, Narin'in 14 kuzeniyle ilk görüşmelerini yaptı ve bazı çocukların olaydan dolayı psikolojik sıkıntılar yaşadığını tespit etti. Özellikle küçük yaştaki kuzenlerde korku ve kaygı durumları gözlemlenirken, bazıları eğitimlerine devam edemediklerini belirtti. Uzman ekip, bu çocukların düzenli takip edilmesi ve desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK

Bazı kuzenlerin psikolojik destekle daha iyi bir duruma geldiği, eğitim hayatlarının sürdürülmesinin normalleşme sürecinde etkili olacağı ifade edildi. Ekibin köydeki çalışmaları devam ederken, daha kapsamlı desteklerin soruşturmanın tamamlanmasının ardından başlayacağı belirtildi