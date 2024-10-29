Narin’in abisi Baran Güran ilk kez konuştu! Annesi ve kardeşi hakkındaki paylaşımı tepki çekmişti

Diyarbakır'da katledilen ve cenazesi 19 gün sonra derede bulunana 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran’ın paylaşımı tepkilere neden olmuştu. Ağabey Güran, paylaşımlarının ardından ilk kez konuştu.

Narin cinayetinde ilişkili olduğu öne sürülen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. İddianamesi tamamlanan davanın ilk duruşması 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

Narin'in ağabeyi Baran Güran, cezaevinde olan annesi, kardeşi ve Narin ile ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulunmuştu. Abi Güran’ın Intagram’dan yaptığı ilk paylaşımında, tutuklu olan annesi Yüksel Güran'la olan fotoğrafını paylaşarak "Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim canım annem" ifadelerini kullandı.

Ağabey Güran’ın ikinci paylaşımı ise kolundaki ısırık iziyle ilk günden beri şüpheliler arasında olan Enes Güran ile ilgili oldu. Baran Güran kardeşi hakkında "Sana iftira atanlar utansın. Senin başın hep böyle dik kalacak" notunu düştü.

Üçüncü paylaşım ise kardeşi Narin Güran ile ilgili yaptı. Narin ile olan fotoğrafını paylaşan Ağabey Güran "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine abilerine katil dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum" dedi. Baran Güran 45 dakika sonra annesi ve kardeşleri hakkında yaptığı üç ayrı paylaşımı sildi.

AĞABEY BARAN GÜRAN PAYLAŞIM SONRASI KONUŞTU

Amcası hakkında herhangi bir şey paylaşmayan Ağabey Baran Güran'a daha sonra sildiği paylaşımları gündem oldu. Paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine ağabey Baran, ATV Haber'e konuştu.

Ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamaları tepki gösteren Baran Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi elli yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmamasını gözünü seveyim" diye konuştu.