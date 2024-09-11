Narin'in ablasının ölümüne ilişkin flaş gelişme! Ölüm raporu ortaya çıktı

Hastaneni savcılığa ilettiği abla Tülin Güran'ın ölümüne ilişikin belgelerde şüpheli durumun olmadığı, teşhisin zatürre olduğu belirtildi.

Diyarbakır'ın bağlar ilçesinde; kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül’de cansız bedeni dere yatağına gizlenmiş halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ablası Tülin Güran'ın 2009 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybetmesiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran’ın tedavi gördüğü ve vefat ettiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden tüm tetkik ve dosyaları istemişti. Hastane savcılığın talep ettiği belgeleri iletti.

2009 yılında kayıtlar dijital olarak tutulmadığı için hastane yönetimi istenen belgeleri kağıda basılı olarak savcılığa iletti.

Hastane kaynaklarından edinilen bilgilere göre 2009’da 5 yaşında ve bedensel engelli olan Narin Güran'ın ablası Tülin Güran’ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) nedeni kaldırıldı ve burada vefat etti.

Ölümünün şüpheli olduğu iddia edilen Tülin Güran'ın iddiaların aksine hastanedeki yaşanan ölümünde şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı bildirildi.

Basında yer alan kimi haberlerde abla Tülin Güran’ın merdivenden düşerek öldüğü iddia edilmiş, ölümü sonrası otopsi yapılmadığı söylenmişti. Narin Güran'ın bu haberlerde söylendiği gibi 2019 ölmediği, ölüm yılının 2009 olduğu belirtildi.