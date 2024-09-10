Narin'in ablasının şüpheli ölümü. Savcılık Tülin Güran dosyasını yeniden açtı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihindekaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi’nde bulundu.

Narin Güran’ın soruşturmasını sürdüren Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin Güran’ın 2019 yılında beş yaşındayken yaşamını yitiren engelli ablası Tülin Güran ile ilgili de inceleme başlattı.

Başsavcılık, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde beş yaşında yaşamını yitiren Narin Güran’ın ablası Tülin Güran’la ilgili soruşturma için bilgi ve belge talep etti.

Güran ailesi daha önce kızlarının yatalak olduğu ve eceliyle öldüğünü iddia etti. Bazı iddialara göre ise Tülin Güran merdivenden aşağı itildi. Bu konular Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından araştırılmaya başlandı.

ANNE "7 YIL BAKTIM" DEMİŞTİ

Narin Güran'ın kaybolduğu ilk zamanlarda açıklamalarda bulunan ve Tülin Güran'dan bahseden anne Yüksel Güran, kızının engelli olduğunu, 7 sene boyunca ona baktığını ve merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti.

NE OLMUŞTU?

Narin Güran, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos tarihinde kayboldu.

Narin Güran’ı arama çalışmaları o günden beri sürerken küçük kızdan acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu. Narin’i kimin öldürdüğü merak edilirken, olayla ilgili itirafçının yaptığı açıklamalar ve bulunan yeni deliller üzerinden soruşturma devam ediyor.