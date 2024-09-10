Narin'in acısı daha tazeyken 2 yaşındaki bebek babası tarafından istismara uğradı

UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden, Tekirdağ Malkara’da 2 yaşındaki bir bebeğin üvey babası tarafından istismar edildiğini ve bebeğin entübe edilerek hayati tehlike yaşadığını iddia etti. Ortaya atılan bu iddia, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, birçok insanın vicdanını yaraladı.

"2 YAŞINDAKİ BEBEK BABASI TARAFINDAN İSTİSMAR EDİLDİ"

Özkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Malkara’da yaşanan bu korkunç olay sonucu 2 yaşındaki bir çocuğun entübe edildiği ve durumunun kritik olduğu bilgisini aldık. Tekirdağ’daki koordinatörlerimiz ve avukatlarımız bu olayın peşini bırakmıyor. Çok üzgün ve öfkeliyiz” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ Malkarada üvey baba tarafından gerçekleşen istismar sonucunda 2 yaşında çocuğun entübe edildiği be durumunun ağır olduğu bilgisi geldi. Tekirdağ koordinatörlerimiz ve Avukatlarımız bu vahim durumun peşine düştüler. Çok üzgün ve öfkeliyiz. @ucimorgtr @yucelceylanco… — Saadet Özkan (@SaadetOzkanEfe) September 9, 2024

Konuyla ilgili başka bir paylaşım daha yapan Özkan, "Bu korkunç olayla ilgili tüm ihbarları ve bilgileri avukatlarımız resmi makamlara bildiriyor. Çocuğun daha önce hastaneye geldiği iddiaları da dahil olmak üzere her ayrıntının incelenmesini talep ediyoruz” dedi.