Narin'in amcası 2 saat 40 dakikalık o süre için 'hatırlamıyorum' dedi

Kayıp Narin ile ilgili son gelişme amca Salim Güran'ın aracında bulunan DNA örneklerinin Narin ile eşleşmesi olmuştu. Narin'in amcası Salim Gürcan'ın sorgulamasında ise kritik sorulara yanıt veremediği ortaya çıktı.

Narin'in kaybolmasının ardından 2 saat 40 dakikalık süre için amca Salim Güran 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum' dediği öğrenildi.

Diyarbakır'da kaybolan Narin ile ilgili saat 15.15 ile 19.30 arasındaki süre için küçük kızın ailesi ve akrabaları da net yanıtlar veremedi. Ekipler neler yaşandığı bilinmeyen 2 saat 40 dakikalık süre üzerine yoğunlaştı.

DNA ÖRNEKLERİYLE NARİN İLE EŞLEŞMİŞTİ

Amca Salim Güran, aracında bulunan DNA örneklerinin Narin ile eşleşmesi sonucu tutuklanmıştı. Avukatları Narin'in herhangi bir zamanda araca binmiş olabileceğini, amca Salim Gürcan'ın zaman zaman aracını kilitlemediği yönünde savunma yapmıştı.

Ancak Narin'in DNA örneklerinin aracın sürücü koltuğundan alındığı ve DNA'nın amca ile birlikte koltuğa bulaştığı üzerinde durulduğu belirtildi.

AMCA SALİM GÜRAN: HATIRLAMIYORUM

Ayrıca amca Salim Güran'ın 2 saat 40 dakikalık sürede köyde ne yaptığıyla ilgili tüm sorulara "Bilmiyorum, hatırlamıyorum" yanıtı verdiği belirtilirken Narin'in ailesi de bu süre içinde ne olduğu hakkında net yanıtlar veremedi. Diğer yandan Narin'in 17.40 sularında büyük amcasının evine gittiği ve kuzenleriyle konuştuğu jandarma tutanaklarında yer alıyor.